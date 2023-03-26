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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi güncellendi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 09:36

Son Dakika Haberi: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi güncellendi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?

Son Dakika Deprem Haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi ışığında en son meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgiler duyuruldu. Geçtiğimiz dakikalarda bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ışığında yaşanan son depremlerin merkez üssü ve şiddeti gibi bilgiler belli oldu. 26 Mart 2023 son depremler listesine ilişkin bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Son Dakika Haberi: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi güncellendi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemiz genelinde yaşanan depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında verileri paylaştı. Ülkemizde 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından pek çok artçı sarsıntı meydana geldi. Bu sarsıntılar sürerken, bulunduğu bölgede deprem hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde gibi sorularla araştırmaları hızlandırdı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ışığında güncel veriler.

Son Dakika Haberi: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi güncellendi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM

Son verilere göre saat 04:08'de bir deprem meydana geldi. İşte depreme ilişkin bilgiler;

CALIK-KEBAN (ELAZIG)
26.03.2023, 04:08:31 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km

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Son Dakika Haberi: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi güncellendi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Son Dakika Haberi: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi güncellendi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi güncellendi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA