Haberler Yaşam Son Dakika Haberi: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi güncellendi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 26.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 09:36

Son Dakika Deprem Haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi ışığında en son meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgiler duyuruldu. Geçtiğimiz dakikalarda bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ışığında yaşanan son depremlerin merkez üssü ve şiddeti gibi bilgiler belli oldu. 26 Mart 2023 son depremler listesine ilişkin bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.