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Son dakika haberi | Aleyna Ağgül'ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın'a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:18
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
12:46
Son dakika haberi | Aleyna Ağgül'ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın'a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Iğdır'da eski erkek arkadaşının babası 43 yaşındaki Gökhan Argın'ın şantaj ve tehditlerine dayanamayıp canına kıyan 19 yaşındaki Aleyna Ağgül ile ilgili davada gergin anlar yaşandı. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Gökhan Argın iddiaları reddederken, Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın arkadaşı olan Beyza isimli kızla da gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Aleyna'nın babası Cemalettin Ağgül; "Kızım bunlar yüzünden canına kıydı" dedi.