Son dakika haberi | Aleyna Ağgül’ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın’a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...

OĞLUNUN BAŞKA ARKADAŞI İLE GÖNÜL İLİŞKİSİ ÇIKTI

Olay sonrası yapılan telefon incelemelerinde Gökhan Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın ortaokuldan arkadaşı olan Beyza isimli bir kızla da daha önceden gönül ilişkisi olduğu tespit edildi. Argın mahkemede; "Benim bu ölümle bir alakam yok. Ben basında çıkan haberler ve kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandım" dedi.