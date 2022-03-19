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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Aleyna Ağgül'ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın'a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:46

Son dakika haberi | Aleyna Ağgül'ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın'a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Iğdır'da eski erkek arkadaşının babası 43 yaşındaki Gökhan Argın'ın şantaj ve tehditlerine dayanamayıp canına kıyan 19 yaşındaki Aleyna Ağgül ile ilgili davada gergin anlar yaşandı. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Gökhan Argın iddiaları reddederken, Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın arkadaşı olan Beyza isimli kızla da gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Aleyna'nın babası Cemalettin Ağgül; "Kızım bunlar yüzünden canına kıydı" dedi.

FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK
Son dakika haberi | Aleyna Ağgül’ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın’a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Iğdır'da 30 Eylül 2021 tarihinde intihar eden Aleyna Ağgül, ardında bıraktığı mektupta ölümünden liseden arkadaşı Göktürk Argın'ın babası olan 3 çocuk babası işadamı Gökhan Argın'ı sorumlu tutmuştu. Argın'ın Aleyna'ya elinde fotoğrafları olduğunu söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Son dakika haberi | Aleyna Ağgül’ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın’a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...

Olay sonrası gözaltına alınan Argın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak SABAH'ın şantaj ve tehdit iddialarını gündeme getirmesi ve ısrarlı yayınları sonucu Argın tekrar gözaltına alındı ve 7 Ekim 2021'de tutuklandı.

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Son dakika haberi | Aleyna Ağgül’ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın’a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...

Erzincan'da tutuklu bulunan Argın, önceki gün Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya SEGBİS ile bağlandı. Gökhan Argın hakkında şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 6 sayfalık iddianame okundu.

Son dakika haberi | Aleyna Ağgül’ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın’a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...

Mahkeme Başkanı Burak Babacan, elde edilen delilleri ve ifadeleri Argın'a sordu. Argın ise Aleyna Ağgül ile gönül ilişkisi olduğunu ancak kendisinin ölümünden sorumlu olmadığını söyledi.

Son dakika haberi | Aleyna Ağgül’ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın’a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...

OĞLUNUN BAŞKA ARKADAŞI İLE GÖNÜL İLİŞKİSİ ÇIKTI

Olay sonrası yapılan telefon incelemelerinde Gökhan Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın ortaokuldan arkadaşı olan Beyza isimli bir kızla da daha önceden gönül ilişkisi olduğu tespit edildi. Argın mahkemede; "Benim bu ölümle bir alakam yok. Ben basında çıkan haberler ve kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandım" dedi.

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