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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Antalya'da bacağı kesilen Mahra'nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...
Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 13:44

Son dakika haberi | Antalya'da bacağı kesilen Mahra'nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...

Son dakika... Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Mart Cumartesi günü köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu kaldırılan Mahra Melin Pınar'ın sağ bacağı diz üstünden kesilmişti. Mahra'nın gözü yaşlı babası Murat Pınar, "Doktorlar MR sonucunda kızımın beyninin ağır hasarlı olduğunu söyledi." ifadelerini kullanırken annesi ise kızının gözlerini açması için mucize beklediklerini dile getirdi. İşte yürekleri sızlatan olayın detayları...

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika haberi | Antalya’da bacağı kesilen Mahra’nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...

Son dakika... Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Mart Cumartesi günü köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ bacağını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) beyin MR sonucunda ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi | Antalya’da bacağı kesilen Mahra’nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...

BEYNİNDE AĞIR HASAR BULUNUYOR

Annesi Derya, baba Murat Pınar umutla kızlarının uyanmasını bekliyor. Baba Murat Pınar, "Doktorlar MR sonucunda kızımın beyninin ağır hasarlı olduğunu söyledi. Uyanması için umutla bekliyoruz" dedi.

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Son dakika haberi | Antalya’da bacağı kesilen Mahra’nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...

Anne Derya Pınar ise 5 Mart tarihinden itibaren Mahra Melin'in uyanması için beklediklerini söyledi.

Son dakika haberi | Antalya’da bacağı kesilen Mahra’nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...

MUCİZE BEKLİYORUZ

Kızının gözlerini açması için mucize beklediklerini de belirten anne Derya Pınar, konuştu.

Son dakika haberi | Antalya’da bacağı kesilen Mahra’nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...

Annesi "Günlerdir umutla bekleyişimizi sürdürüyoruz." dedi.

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