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Son dakika haberi | Antalya'da bacağı kesilen Mahra'nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...
Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
13:44
Son dakika haberi | Antalya'da bacağı kesilen Mahra'nın annesi konuştu: Mucize bekliyoruz...
Son dakika... Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Mart Cumartesi günü köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu kaldırılan Mahra Melin Pınar'ın sağ bacağı diz üstünden kesilmişti. Mahra'nın gözü yaşlı babası Murat Pınar, "Doktorlar MR sonucunda kızımın beyninin ağır hasarlı olduğunu söyledi." ifadelerini kullanırken annesi ise kızının gözlerini açması için mucize beklediklerini dile getirdi. İşte yürekleri sızlatan olayın detayları...