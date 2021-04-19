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Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 12:50

: ’da tüyler ürperten vahşet: Önce babasına sonra kafasına…

:'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Madde bağımlısı genç, babasını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra kafasına sıktı. İşte son dakika vahşetinin detayları

ERDOĞAN ÖZTÜRK
SON DAKİKA HABERİ: Antalya’da tüyler ürperten vahşet: Önce babasına sonra kafasına…

'nın Kepez ilçesinde eşi ile tartışmalı olduğu için kızının evinde kalan anne Gülten Paytar, oğlu Seyit Ali Paytar'ın (24) telefona cevap vermemesi üzerine eşinin galerici ortağı Halil Can'ı arayarak yedek anahtarı koydukları yeri söyleyerek evi kontrol etmesini istedi.

SON DAKİKA HABERİ: Antalya’da tüyler ürperten vahşet: Önce babasına sonra kafasına…

Baba Osman Paytar (65) ve oğlu Seyit Ali Paytar'ın bulunduğu daireye giden Halil Can, kapıyı açınca kanlar içinde baba oğlun cesedi ile karşılaştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Antalya’da tüyler ürperten vahşet: Önce babasına sonra kafasına…

Can'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlun öldüğünü belirledi.

SON DAKİKA HABERİ: Antalya’da tüyler ürperten vahşet: Önce babasına sonra kafasına…

Yapılan inelemede madde bağımlısı olduğu iddia edilen Seyit Ali Paytar'ın babasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ: Antalya’da tüyler ürperten vahşet: Önce babasına sonra kafasına…

GAZETECİLERE SALDIRDI

Cinayeti haber alan Osman Paytar'ın kızları olay yerine koştu. Görüntülerinin çekilmesine sinirlenen Osman Paytar'ın yakınları gazetecilere saldırdı.

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