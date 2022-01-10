Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...

Son dakika haberleri | Çanakkale'nin Biga İlçesi Balıklıçeşme köyü yakınlarında dün gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Damla Aktaş (20), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi olduğu ortaya çıkarken, kazada koparak yola savrulan hız kadranı kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Sürücü Birkan Gugul'un da geçen sene alkollü araç kullandığı, bu yüzden ehliyetine el konulduğu ve uzun süredir şoför kullandığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…