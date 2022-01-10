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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 14:47

Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...

Son dakika haberleri | Çanakkale'nin Biga İlçesi Balıklıçeşme köyü yakınlarında dün gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Damla Aktaş (20), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi olduğu ortaya çıkarken, kazada koparak yola savrulan hız kadranı kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Sürücü Birkan Gugul'un da geçen sene alkollü araç kullandığı, bu yüzden ehliyetine el konulduğu ve uzun süredir şoför kullandığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...

Son dakika haberleri: Kahreden kaza Çanakkale-Biga D200-02 Karayolu, Biga İlçesi Göktepe köyü yakınlarında dün gece 01:30 sıralarında meydana geldi.

Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...

SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Biga'da tanınmış iş adamlarından Birkan Gugul, arkadaşı Gümüşçay eski belediye Başkanı Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu Hasan Tahsin Ergün ile birlikte yanlarına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi Damla Aktaş, Eda Ertekin ve dördüncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan'ı da alarak Çanakkale'de bir mekanda gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

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Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...

SON DAKİKA: BİGA'DA DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Biga'ya geri dönmek üzere arkadaşlarıyla birlikte otomobilin direksiyon koltuğuna geçen Birkan Gugul Göktepe köyü yakınlarında benzin istasyonundan aniden yola çıkan Taha Kurtoğlu'nun kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...

ARAÇTAN ZOR ÇIKARTILDILAR

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anayoldaki bariyere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapatırken, İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti.

Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...

Olay yerine gelen kaza kırım araçları uzun süren uğraş sonucu araca sıkışanları çıkarmayı başardı. Yapılan incelemede Biga 'nın tanınmış iş adamlarından Birkan Gugul, Gümüşçay eski belediye Başkanı Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu Hasan Tahsin Ergün, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi Damla Aktaş, Eda Ertekin ve dördüncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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