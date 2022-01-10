Son dakika haberi | Çanakkale’deki kaza 5 kişi ölmüştü! Kahreden detaylar: Sürücü uzun süredir...

SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Biga'da tanınmış iş adamlarından Birkan Gugul, arkadaşı Gümüşçay eski belediye Başkanı Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu Hasan Tahsin Ergün ile birlikte yanlarına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi Damla Aktaş, Eda Ertekin ve dördüncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan'ı da alarak Çanakkale'de bir mekanda gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.