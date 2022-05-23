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Haberler Yaşam Son dakika haberi: FOX spikeri Gülbin Tosun'dan Mahra Melin Pınar'ın annesine tehdit: Arsız sefil, peşinden geliyorum
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:41

Son dakika haberi: FOX spikeri Gülbin Tosun'dan Mahra Melin Pınar'ın annesine tehdit: Arsız sefil, peşinden geliyorum

Son dakika haberi... Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, benzer olayların yaşanmaması için sosyal medyada paylaşım yaptı. Acılı annenin paylaşımına Fox Tv Spikeri Gülbin Tosun ise tepki çeken bir yanıt verdi.

Ali ALTUNTAŞ
Son dakika haberi: FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesine tehdit: Arsız sefil, peşinden geliyorum

Son dakika haberi... Sokak köpeklerinin kovalaması sonucu kamyon altında kalarak hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, sosyal medya hesabından başıboş köpeklerle ilgili sitemde bulundu.

Son dakika haberi: FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesine tehdit: Arsız sefil, peşinden geliyorum

Acılı annenin paylaşımına Fox Tv Spikeri Gülbin Tosun'un yaptığı yorum tepkileri de beraberinde getirdi.

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Son dakika haberi: FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesine tehdit: Arsız sefil, peşinden geliyorum

'ARSIZ SEFİL, PEŞİNDEN GELİYORUM'

Gülbin Tosun, Derya Pınar'ın yaptığı paylaşıma "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" yorumunda bulundu. Gülbin Tosun'un yorumuna kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü.

Son dakika haberi: FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesine tehdit: Arsız sefil, peşinden geliyorum

Sosyal medya kullanıcılarının "O Mahra Pelin Pınar'ın annesi" uyarısı üzerine tweetini silen Tosun, bir süre sonra aynı yorumu yeniden yazdı. Bunun üzerine Gülbin Tosun'un yorumu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Son dakika haberi: FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesine tehdit: Arsız sefil, peşinden geliyorum

"HEPSİNİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR"

Acılı annenin tweetine yaptığı yorumla şimşekleri üzerine çeken Gülbin Tosun için sosyal medya kullanıcıları #GülbinTosunİstifa hashtagi açtı. Hashtag kısa sürede binlerce tweet alarak TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları FOX Tv spikerine adeta ateş püskürdü.

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