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Son dakika haberi: FOX spikeri Gülbin Tosun'dan Mahra Melin Pınar'ın annesine tehdit: Arsız sefil, peşinden geliyorum
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:37
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
09:41
Son dakika haberi... Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, benzer olayların yaşanmaması için sosyal medyada paylaşım yaptı. Acılı annenin paylaşımına Fox Tv Spikeri Gülbin Tosun ise tepki çeken bir yanıt verdi.