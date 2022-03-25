Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika haberi | Güngören'deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı
Giriş Tarihi: 25.03.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 19:36

Son dakika haberi | Güngören'deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı

Güngören'deki Pitbull dehşetiyle ilgili son dakika haberi geldi. Sokak üzerinde Pitbull saldırısına uğrayan Yusuf Tekin'in hastaneye gidince 23 suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı ortaya çıkmıştı. Yeni gelişmeye göre; Yusuf Tekin ve pitbull sahibi Hüseyin Hakan Aksu gözaltına aldı. İki şüpheli de sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

AJANSLAR
Son dakika haberi | Güngören’deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı

Son dakika haberi... Güngören'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bacağından ısırdığı kişiyi bir süre bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, acı içinde kalan kişinin çığlıkları mahalleyi inletti

Son dakika haberi | Güngören’deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı

Olay, Güngören Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, yoldaki bir kişiyi bacağından ısırıp bir süre bırakmadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi | Güngören’deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı

Bacağı ısırılan kişi, acı içinde mahalleyi inletirken, sahibi köpeği ipinden çekip güçlükle bıraktırabildi.

Son dakika haberi | Güngören’deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı

Olayı gören mahalle sakini Selda Dikçe, "Biz o sırada içerdeydik. Sonra bir anda bağırış sesleri geldi. Tam bu noktada köpek ağızlığı açık bir şekilde adama saldırdı."

Son dakika haberi | Güngören’deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı

"Bacağını kaptı. Adam hala bağırıyordu. Arkadaşı köpeği çekmeye çalıştı. Ağzını açmaya çalışıyordu. Daha sonra ayrılıp normal bir şekilde gittiler" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA