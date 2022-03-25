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Son dakika haberi | Güngören'deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı
Giriş Tarihi: 25.03.2022 19:32
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
19:36
Son dakika haberi | Güngören'deki Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Farklı gerçek hastaneye gidince ortaya çıkmıştı
Güngören'deki Pitbull dehşetiyle ilgili son dakika haberi geldi. Sokak üzerinde Pitbull saldırısına uğrayan Yusuf Tekin'in hastaneye gidince 23 suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı ortaya çıkmıştı. Yeni gelişmeye göre; Yusuf Tekin ve pitbull sahibi Hüseyin Hakan Aksu gözaltına aldı. İki şüpheli de sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.