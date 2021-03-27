Son dakika haberi: Hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün vasiyeti yürek burktu!

Son dakika haberleri... İzmir'de imam nikahlı eşi olduğu öne sürülen Anıl Y. (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldüren 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17), vasiyeti ortaya çıktı. Acılı baba Serdar Ünlü, kızının vasiyetini gözyaşları içinde anlattı. Ayrıcı baba Ünlü, "Kızıma tecavüz etmişti. O nedenle dini nikahla evlendirmek zorunda kaldım. Olayı öğrendiğimde kızımı karşıma alıp, 'Namus önemli değil, sen okulunu bitir' dedim. Kızım ise, 'Bu halde gezemem' dedi ve o kişiyi eşi olarak benimsedi" diye konuştu.