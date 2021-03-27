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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün vasiyeti yürek burktu!

haberi: Hamileyken öldürülen 'nün vasiyeti yürek burktu!

haberleri... 'de imam nikahlı eşi olduğu öne sürülen Anıl Y. (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldüren 5 aylık hamile 'nün (17), vasiyeti ortaya çıktı. Acılı baba Serdar Ünlü, kızının vasiyetini gözyaşları içinde anlattı. Ayrıcı baba Ünlü, "Kızıma tecavüz etmişti. O nedenle dini nikahla evlendirmek zorunda kaldım. Olayı öğrendiğimde kızımı karşıma alıp, 'Namus önemli değil, sen okulunu bitir' dedim. Kızım ise, 'Bu halde gezemem' dedi ve o kişiyi eşi olarak benimsedi" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 15:39
Son dakika haberi: Hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün vasiyeti yürek burktu!

'in Konak ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana gelen olayda Anıl Y. isimli şahıs, 2 aydır ayrı yaşadığı ve imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki 5 aylık hamile 'yü bıçaklayarak öldürdü. Anıl Y., ekipler tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Son dakika haberi: Hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün vasiyeti yürek burktu!

Sezen Ünü'nün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Acılı baba Serdar Ünlü, "Benim kızımın 'ben ölürsem gözlerimi bağışlayın' diye vasiyeti var. 'Baba ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi.

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Son dakika haberi: Hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün vasiyeti yürek burktu!

Kızımın gözlerini bağışladım. Benim kızım böyle bir kızdı" diye konuştu. Ünlü, kızının şahıs tarafından darp edildikten sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu, bir süredir kendisiyle kaldığını ancak Anıl Y.'nin kızını sokakta öldürdüğünü söyledi.

Son dakika haberi: Hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün vasiyeti yürek burktu!

Baba Serdar Ünlü, şunları söyledi: "Kızıma tecavüz etmişti. O nedenle dini nikahla evlendirmek zorunda kaldım. Olayı öğrendiğimde kızımı karşıma alıp, 'Namus önemli değil, sen okulunu bitir' dedim. Kızım ise, 'Bu halde gezemem' dedi ve o kişiyi eşi olarak benimsedi.

Son dakika haberi: Hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün vasiyeti yürek burktu!

Zaten sürekli tartışıyorlardı. Kızı evden dışarı salmıyordu. Kaynanası, kaynatası hepsi bir yerde yaşıyordu. Kızım sıkılmış, 'babama gideceğim' deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım. İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Benim kızım öldü.

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