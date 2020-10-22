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HABERİ: Hayatının baharında öldürülen Hazal Ateş'in katilinden tehdit mesajları! "Annene söyledim babana da mı söyleyeyim?"

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı! haberine göre Hazal'ın platonik aşığı tarafından daha önce defalarca Instagram üzerinden tehdit edildiği ortaya çıktı. "Bana değil kendine yaparsın, son kez görüşeceğiz. Anneni aradım babanı da mı aramamı istiyorsun? İnsan içine çıkamazsın." şeklindeki tehditlerle genç kızı rahatsız eden katilin farklı farklı hesaplardan Hazal'a yazdığı Hazal'ın ise hiçbirine cevap vermediği görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:00
SON DAKİKA HABERİ: Hayatının baharında öldürülen Hazal Ateş'in katilinden tehdit mesajları! Annene söyledim babana da mı söyleyeyim?

21 yaşında hayatının baharında katledilen 'ın Instagram hesabına gelen mesajlar ortaya çıktı. Önce Hazal'ı öldüren daha sonra da intihar eden Mehmet Ali Akış'ın talihsiz kızı daha önce de kaçırdığı ve tehdit ettiği ifade edilmişti. Ortaya çıkan fotoğraflarda farklı farklı hesaplarla Hazal'a tehditler yağdırıldığı, genç kızın ise bu tehditlere cevap vermeden engellediği gün yüzüne çıktı. haberinin detaylarına sabah.com.tr ulaştı.

21 yaşında hayatını kaybeden Hazal Tektaş'a atılan tehdit mesajlarından bazıları...

SON DAKİKA HABERİ: Hayatının baharında öldürülen Hazal Ateş'in katilinden tehdit mesajları! Annene söyledim babana da mı söyleyeyim?

"SON KONUŞMA OLACAK!"

"Zeydan'ı hastaneye kaldırdıklarında sen hastanedeydin biliyorum yanına gelmedim. Beni zorlama daha fazla. Kafayı sıyıracağım, kendine acı bana değil. Hergün sizin oradayım, konuşacağız diyorum ya son konuşma olacak sen bilirsin ama konuşacağız o kesin. Yunanistan'a gideceğim virüs bitince konuşmalıyız."

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SON DAKİKA HABERİ: Hayatının baharında öldürülen Hazal Ateş'in katilinden tehdit mesajları! Annene söyledim babana da mı söyleyeyim?

"BABANI MI ARAMAMI İSTİYORSUN?"

"Anneni aradım babanı mı aramamı istiyorsun? Zelallerdesin biliyorum ama beni daha fazla delirtme. Pişman olursun hiç kimsenin yüzüne bakamazsın şansını zorlama daha fazla."

"Hazal olan sana olur insan gibi konuşalım giderim ondansonra bir ömür görmezsin yüzümü. Hayatını bitirme insan gibi konuşalım olmadı bir daha dönmem hayatından çıkarım."

SON DAKİKA HABERİ: Hayatının baharında öldürülen Hazal Ateş'in katilinden tehdit mesajları! Annene söyledim babana da mı söyleyeyim?

Zeydan'ı hastaneye kaldırmışlar sen de oradaydın hastaneye gelecektim gelmedim, ailene açıklama yapamazdın. Yunanistan'a gideceğim konuşursak, son kez konuşalım istemezsen bir daha aramam son kez konuşalım. Ayın dokuzundan sonra nasıl istersen öyle yaparız."

SON DAKİKA HABERİ: Hayatının baharında öldürülen Hazal Ateş'in katilinden tehdit mesajları! Annene söyledim babana da mı söyleyeyim?

Olayın olduğu gün Hazal'ın yaşı 19 olarak aktarılmıştı fakat talihsiz kızın en yakın arkadaşlarından O., Hazal'ın 26 Haziran 1999 doğumlu olduğunu ve 21 yaşında olduğunu aktardı. Öte yandan Hazal'ın daha önce de Mehmet Ali Akış tarafından tehdit edildiğini, kaçırıldığını söyleyen arkadaşı polisi aradıklarını katilin uzaklaştırma aldığını bu nedenle bir nebze rahatladıklarını ifade etti.

"SENİ UNUTAMIYORUM, BENİM OLACAKSIN"

21 yaşında hayatının baharında platonik aşığı tarafından öldürülen 'ın yaşadıklarını yakın arkadaşı O. anlattı. Katil Akış'ın Hazal'a sürekli 'Seni unutamıyorum, benim olacaksın' dediği Hazal'ın a karşılığında 'Ben seni sevmiyorum, peşimi bırak' diyerek tepkiler verdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Hayatının baharında öldürülen Hazal Ateş'in katilinden tehdit mesajları! Annene söyledim babana da mı söyleyeyim?

HİÇ SEVGİLİ OLMADILAR!

ile katili Mehmet Ali Akış'ın hiçbir zaman sevgili olmadıklarını vurgulayan O., katilin platonik bir şekilde Hazal'ın peşinden koştuğunu bu kadar ileriye gideceğini tahmin etmediklerini kimsenin onu ciddiye almadığını en sonunda Hazal'ı öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

SON DAKİKA HABERİ: Hayatının baharında öldürülen Hazal Ateş'in katilinden tehdit mesajları! Annene söyledim babana da mı söyleyeyim?

HAZAL HAYAT DOLUYDU...

21 yaşında en güzel yıllarında öldürülen 'ın hayat dolu birisi olduğunu aktaran arkadaşları sesinin çok güzel olduğunu çok güzel şarkı söylediğini, sevecen bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Öldürüldüğü gece Hazal ile hiç konuşmadığını belirten O., yaşananlardan sonra Hazal'ın ailesinin de kendilerine gelemediklerini ifade etti.

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