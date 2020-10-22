Son dakika haberi: Hazal Tektaş'ın sosyal medya hesabına gelen tehdit mesajları ortaya çıktı! Son konuşma olacak...

"BABANI MI ARAMAMI İSTİYORSUN?"

"Anneni aradım babanı mı aramamı istiyorsun? Zelallerdesin biliyorum ama beni daha fazla delirtme. Pişman olursun hiç kimsenin yüzüne bakamazsın şansını zorlama daha fazla."

"Hazal olan sana olur insan gibi konuşalım giderim ondansonra bir ömür görmezsin yüzümü. Hayatını bitirme insan gibi konuşalım olmadı bir daha dönmem hayatından çıkarım."