Son dakika haberi | İstanbul’da kahreden son! ’Yan baktın’ deyip öldürdü!

O sırada yanlarına gelen bir grup, para çeken Candan ve arkadaşlarına laf attı. Çıkan 'Yan baktın tartışmada Alpaslan ve Akkuş darbedildi. Emre Candan ise, kavgaya karışan Y.B (39) tarafından kasığından bıçaklandı. Ardından Candan ve arkadaşları olay yerinin yakınındaki bir hastaneye doğru koşmaya başladı.