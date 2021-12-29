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Haberler Yaşam Son dakika haberi | İstanbul'da kahreden son! 'Yan baktın' deyip öldürdü!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 12:08

Son dakika haberi | İstanbul'da kahreden son! 'Yan baktın' deyip öldürdü!

Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te 27 yaşındaki Emre Candan'ın ölümü kahretti. Genç adam, iki arkadaşıyla ATM'den para çekerken bir grubun saldırısına uğradı. Kendini korumak isteyen genç 'Yan baktın' kavgası sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Son dakika haberi | İstanbul’da kahreden son! ’Yan baktın’ deyip öldürdü!

Gelen son dakika haberine göre; Olay, 25 Aralık Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada çalışan Emre Candan (27), arkadaşları Berk Alpaslan ve İbrahim Akkuş ile birlikte ATM'ye geldi.

Son dakika haberi | İstanbul’da kahreden son! ’Yan baktın’ deyip öldürdü!

O sırada yanlarına gelen bir grup, para çeken Candan ve arkadaşlarına laf attı. Çıkan 'Yan baktın tartışmada Alpaslan ve Akkuş darbedildi. Emre Candan ise, kavgaya karışan Y.B (39) tarafından kasığından bıçaklandı. Ardından Candan ve arkadaşları olay yerinin yakınındaki bir hastaneye doğru koşmaya başladı.

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Son dakika haberi | İstanbul’da kahreden son! ’Yan baktın’ deyip öldürdü!

Bu sırada Emre Candan yere yığıldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son Dakika: İstanbul Pendik'te "Yan baktın" kavgasının sonu cinayetle bitti! | Video

Son dakika haberi | İstanbul’da kahreden son! ’Yan baktın’ deyip öldürdü!

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, yaklaşık 5 saat sonra şüphelilerden E.O (17)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha sonra olaya karıştığı belirlenen F.Ü.(33) ve Emre Candan'ı bıçaklayan Y.B.(39)'yi de yapılan operasyonla yakaladı.

Son dakika haberi | İstanbul’da kahreden son! ’Yan baktın’ deyip öldürdü!

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan önce 2 arkadaşıyla bir restorana giren Emre Candan'ın son görüntüleri ve bıçaklandığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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