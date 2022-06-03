Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?

Mahkeme, infaz yasasına göre, 2.5 yıldır tutuklu olduğu süreyi göz önüne alıp düzenleyeceği tensip tutanağı ile Kadir'i, duruşmaya çıkmadan tahliye edebilir. Ya da duruşma gününde hükümle birlikte Kadir'in tahliyesine karar verebilir.