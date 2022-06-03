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Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2022 07:27
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
07:28
Son dakika haberi: Yargıtay'ın Kadir Şeker'in aldığı cezanın bozulmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını istemesi, ailesinde bayram sevinciyle karşılandı. Şeker ailesi, oğullarının cezaevinden çıkacağı günü özlemle bekliyor. Peki Kadir Şeker tahliye olacak mı? Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu söyleyerek şunları söylüyor...