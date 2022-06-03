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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 07:28

Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?

Son dakika haberi: Yargıtay'ın Kadir Şeker'in aldığı cezanın bozulmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını istemesi, ailesinde bayram sevinciyle karşılandı. Şeker ailesi, oğullarının cezaevinden çıkacağı günü özlemle bekliyor. Peki Kadir Şeker tahliye olacak mı? Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu söyleyerek şunları söylüyor...

TOLGA YANIK
Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?

Son dakika haberi... Konya'da, parkta kadın döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı fazla bularak "haksız tahrik" indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını isteyip bozmasının ardından gözler Şeker'in tahliye olup olmayacağına çevrildi. Şeker ailesi, oğullarının tahliye edileceğini günü özlemle bekliyor.

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Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu belirtiyor:

Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi haksız tahrik indiriminin azami hadden ya da azami hadde yakın uygulanmasını istedi. Kadir'e 12 yıl ceza verildiğini düşündüğümüzde iyi hal indirimi ile birlikte cezasının 10 yıla düşeceğini bekliyoruz.

Son dakika haberi: Kadir Şeker ve ailesi o günü bekliyor: Kadir Şeker tahliye olacak mı?

Mahkeme, infaz yasasına göre, 2.5 yıldır tutuklu olduğu süreyi göz önüne alıp düzenleyeceği tensip tutanağı ile Kadir'i, duruşmaya çıkmadan tahliye edebilir. Ya da duruşma gününde hükümle birlikte Kadir'in tahliyesine karar verebilir.

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