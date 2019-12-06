Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Genç kadının cinayetine ilişkin tutuklu bulunan Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü olarak bulunan Ayşe Tarhan'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı o görüntüler ortaya çıktı. Genç kadının paylaştığı görüntülerdeki o detaylar ise duyanları şaşkına çevirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken ortaya çıkan yeni görüntüler de değerlendirmeye alındı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…