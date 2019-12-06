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: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Ankara'da anestezi teknikeri 'ın ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Genç kadının cinayetine ilişkin tutuklu bulunan Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü olarak bulunan Ayşe Tarhan'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı o görüntüler ortaya çıktı. Genç kadının paylaştığı görüntülerdeki o detaylar ise duyanları şaşkına çevirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken ortaya çıkan yeni görüntüler de değerlendirmeye alındı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 06.12.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 19:49
Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Ankara'da meydana gelen Anestezi Teknikeri 'ın Doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü olarak bulunması olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dr. Tarhan'ın evinde ölü bulunmasının ardından derinlemesine soruşturma yapılan korkunç olayda Ayşe Karaman'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri inceleyenlerin o detaylar üzerinde şoka uğradığı olayda. Yeni görüntülerde soruşturma kapsamında değerlendirilmeye alındı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan anestezi teknikeri 'ın ölmeden önce farklı tarihlerde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı...

Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

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Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Anestezi teknikeri (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı...

Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı...

Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi ve ilk celse olarak 9 Aralık tarihi belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Özgür Tarhan, olayın bir cinayet olmadığını, bir intihar olduğunu öne sürerken, 'ın ailesi ise kızlarının intihar etmek için hiçbir nedeninin olmadığını, hayat dolu olduğunu ifade etti...

Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

'ın ölmeden önce farklı tarihlerde çektiği ve sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden paylaştığı bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaman'ın sık sık otomobilde çalan şarkılara eşlik ettiği ve bunları paylaştığı görülüyor...

Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

"Aman finaller kimin umurunda ki zaten" notuyla paylaşılan bir videoda da Karaman, arkadaşlarıyla çalan şarkıya eşlik ediyor.

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