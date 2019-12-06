Son dakika haberi: Korkunç olayda şok gelişme! Talihsiz kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi ve ilk celse olarak 9 Aralık tarihi belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Özgür Tarhan, olayın bir cinayet olmadığını, bir intihar olduğunu öne sürerken, Ayşe Karaman'ın ailesi ise kızlarının intihar etmek için hiçbir nedeninin olmadığını, hayat dolu olduğunu ifade etti...