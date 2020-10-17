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haberi: başladı mı? Bu dönem üniversiteliler için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

hakkında son durum ne? Ülkemizde ve dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs üniversite eğitimi konusunda da bazı gecikmelerin olmasına neden oldu. Yüz yüze eğitim devam etse de üniversiteyi yeni kazanan adayların yeni kentlerine ne zaman gideceği henüz belli değil. Bu da KYK burs ve yurt başvuruları konusunda araştırmaların artmasına neden oluyor. 2020 KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, burs başvuruları nasıl yapılır? Tüm gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK'ya çevrildi. İşte gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:20
Son dakika haberi: KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Bu dönem üniversiteliler için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi Yurtlar Kurumu hem burs hem de kalacak temiz yurtlar açısından öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Ailesiyle yaşadığı şehirden başka bir şehre üniversite eğitimi için giden öğrenciler KYK yurtlarında ev kalitesinde hayatlarını sürdürüyor. Bu dönem üniversitelerin ne zaman açılacağı belli olmadığı için KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Sosyal medyada KYK burs ve yurt başvurularının başladığına ilişkin iddialar olsa da bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. için takvim belli oldu mu?

SON DAKİKA: KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? BAŞVURULAR...

Son dakika haberi: KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Bu dönem üniversiteliler için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçen sene 19 Ağustos günü başlayan KYK yurt başvurusu 26 Ağustos'ta sona ermişti fakat bu seneki pandemi etkisi nedeniyle başvurusu şimdilik açılmadı. Ekim ayının sonuna kadar KYK yurt başvurularının başlaması öngörülüyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

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Son dakika haberi: KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Bu dönem üniversiteliler için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2020 BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Son dakika haberi: KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Bu dönem üniversiteliler için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

Son dakika haberi: KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Bu dönem üniversiteliler için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında

ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.

Son dakika haberi: KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Bu dönem üniversiteliler için KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

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