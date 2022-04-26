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SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 16:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
17:10
SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...
Son dakika maske kararları: Bilim Kurulu merakla beklenen toplantısını bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında yaptı. Bilim Kurulu toplantısının ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'yi ilgilendiren kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, 3 yıldır kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan, toplu taşıma ve hastane detayına ise ayrı bir parantez açtı. İşte son dakika Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları!