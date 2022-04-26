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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 17:10

SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...

Son dakika maske kararları: Bilim Kurulu merakla beklenen toplantısını bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında yaptı. Bilim Kurulu toplantısının ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'yi ilgilendiren kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, 3 yıldır kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan, toplu taşıma ve hastane detayına ise ayrı bir parantez açtı. İşte son dakika Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları!

SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...

Son dakika haberi... Tüm Türkiye'nin gözü-kulağı Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlardaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçti ve Bilim Kurulu kararlarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında, maske zorunluluğu uygulamasına ilişkin '1000 vakanın altına düşünce...' ayrıntısı ise dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...

1000 VAKANIN ALTINA DÜŞÜNCE...

Başkan Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır." dedi.

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SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...

Erdoğan, "Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...

Başkan Erdoğan, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ | Maske zorunluluğu uygulamasında yeni dönem: 1000 vakanın altına düşünce...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!" dedi.

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