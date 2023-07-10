Haberler
Yaşam
SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 19:10
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
19:11
SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!
Son dakika haberi: Dünya, tüm zamanların en sıcak günlerini yaşıyor. Türkiye'de de sıcaklıklar artmaya devam ederken, Meteoroloji hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece diğer bölgelerde de 2-6 derece üzerine çıkacağını kaydetti.