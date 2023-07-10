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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 19:11

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Son dakika haberi: Dünya, tüm zamanların en sıcak günlerini yaşıyor. Türkiye'de de sıcaklıklar artmaya devam ederken, Meteoroloji hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece diğer bölgelerde de 2-6 derece üzerine çıkacağını kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın, batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35,

İstanbul 32-36

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

İzmir 36-40,

Edirne 37-41,

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