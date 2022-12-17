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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık'a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
Giriş Tarihi: 17.12.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 19:28

SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık'a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Son dakika haberi... Ankara'da rock müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık (38), konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralandı. Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, saldırgan ise gözaltına alındı. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık’a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Son dakika haberi... Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı.

SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık’a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık’a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı.

SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık’a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık’a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

ARKADAN SALDIRIP, YERDE YUMRUKLUYOR!

Pizz grubunun gitaristi Doğa Usta, yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi.

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