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SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık'a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
Giriş Tarihi: 17.12.2022 19:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
19:28
SON DAKİKA HABERİ | Müzisyen Mehmet Dudarık'a konser sırasında feci saldırı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
Son dakika haberi... Ankara'da rock müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık (38), konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralandı. Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, saldırgan ise gözaltına alındı. İşte detaylar...