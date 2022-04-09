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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!
Giriş Tarihi: 09.04.2022 21:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 21:03

Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

Ülkemizde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonrasında son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. 9 Nisan günü saat 17.02'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde yerin 6,72 kilometre derinliğinde 5,2 şiddetinde meydana gelen son dakika depremi sonrasında olumsuz bir durum olmadığı açıklanırken. Şiddetli depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür tarafından Twitter hesabı aracılığıyla en son depremler ile ilgili değerlendirmeler yapılırken "Depremler o hatta doğru ilerliyor" ifadesini kullanarak korkutan bir detayın da altını çizdi. İşte Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan son dakika açıklamalarından detaylar.

Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yer alan aktif fay hatları nedeniyle son dakika deprem olayları peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. En son 9 Nisan saat 17.02'de Malatya Pütürge'de 5,2 şiddetinde meydana gelen son dakika depremi sonrasında ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür tarafından en son depremler ile ilgili "Depremler o hatta doğru ilerliyor! İfadesi kullanılarak korkutan bir detaya dikkat çekildi.

SON DAKİKA | ÜNLÜ UZMANDAN KORKUTAN DEPREM AÇIKLAMASI

Son dakika Malatya deprem olayı sonrası Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklamalardan detaylar şöyle;

Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında "Arkadaşlar, Malatya- Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2'lik deprem oldu.

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Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

Daha önce, 12/11/2021'de de burada 4,8 deprem olmuştu.

Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş ve uyarmıştım.

Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama!

Bugünkü Deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor.

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