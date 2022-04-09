Ülkemizde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonrasında son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. 9 Nisan günü saat 17.02'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde yerin 6,72 kilometre derinliğinde 5,2 şiddetinde meydana gelen son dakika depremi sonrasında olumsuz bir durum olmadığı açıklanırken. Şiddetli depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür tarafından Twitter hesabı aracılığıyla en son depremler ile ilgili değerlendirmeler yapılırken "Depremler o hatta doğru ilerliyor" ifadesini kullanarak korkutan bir detayın da altını çizdi. İşte Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan son dakika açıklamalarından detaylar.