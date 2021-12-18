Son dakika haberi | İstanbul’da trafikte savcıya saldırı şoku: ’Ne olursan ol öldürürüz seni’

KIZGINLIKLA YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Diğer şüpheli Suat A.ise Hakimlikteki sorgusunda kızgınlık nedeniyle savcıya vurduğunu, sonrasında savcının burnundan kan geldiğini, o sırada savcı olduğunu öğrenince geri çekildiğini, Çetin'in gelip savcıyla kendisini ayırmaya çalıştığını, kendisinin korkup kaçtığını ve savcıya yönelik 'Ne olursan ol öldürürüz seni' demediğini ifade etti.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgularının ardından şüpheliler Suat A. ve Çetin A., şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe olması, müştekinin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralanması ve vücudunda birinci derece kemik kırığı olduğunun belirtilmesi, şüphelilerin beyanlarının çelişkili ve inandırıcılıktan uzak olması ve delillerin karartılma ihtimalinin olması gerekçeleriyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.