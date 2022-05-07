Haberler
Yaşam
Son dakika haberi | Türkiye, Bursa'da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.05.2022 11:15
Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
12:17
Son dakika haberi | Türkiye, Bursa'da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi... Bursa'daki uçak kazası faciası tüm Türkiye'nin içini sızlatmıştı. Sokağa düşen uçakta, pilot Furkan Otkun ve pilot öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Feci olaydan, birkaç dakika önce havalimanında genç pilotların ölüme doğru yürüyüşü ortaya çıktı.