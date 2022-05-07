Son dakika haberi | Türkiye, Bursa’da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düştüğü kazada pilot Furkan Otkun ve pilot öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Olaydan birkaç dakika önce havalimanında genç pilotların ölüme yürüyüşü, uçağa binme anları ve uçağın havalanmasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.