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Giriş Tarihi: 07.05.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 12:17

Son dakika haberi | Türkiye, Bursa'da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bursa'daki uçak kazası faciası tüm Türkiye'nin içini sızlatmıştı. Sokağa düşen uçakta, pilot Furkan Otkun ve pilot öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Feci olaydan, birkaç dakika önce havalimanında genç pilotların ölüme doğru yürüyüşü ortaya çıktı.

Son dakika haberi | Türkiye, Bursa’da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düştüğü kazada pilot Furkan Otkun ve pilot öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Olaydan birkaç dakika önce havalimanında genç pilotların ölüme yürüyüşü, uçağa binme anları ve uçağın havalanmasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberi | Türkiye, Bursa’da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı

Uçağın kalkış yapmadan hemen önce Otkun ve Avşar'ın 10 dakikalık bir inceleme yapıp sohbet ettiği ve uçağın düştükten sonra pilot arkadaşlarının panikle havalimanında koştuğu anlar kameraya yansıdı.

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Son dakika haberi | Türkiye, Bursa’da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı

Uçak kazası, 25 Nisan tarihinde Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokakta yaşandı.

Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı 500 metre ileride sokak arasına düştü. Kaza sonucu uçakta pilot Furkan Otkum (29) ve Murat Avşar (32) hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | Türkiye, Bursa’da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı

ÖLÜME YÜRÜYÜŞ

Kaza öncesi Yunuseli Havalimanı'nda uçuşa hazırlık yapan Otkun ve Avşar'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde Avşar'ın çantasıyla birlikte aprona doğru yürüdüğü; Otkun ile sohbet edip son incelemelerini yaptıktan sonra uçağa binip piste doğru gittiği anlar yansıdı.

Son dakika haberi | Türkiye, Bursa’da sokağa düşen uçağı konuşmuştu: Talihsiz pilotların son görüntüleri ortaya çıktı

İkili pistte seyir halindeyken uçuş yapacakları ana piste geldi. Ayrıca görüntülere Avşar ve Otkun'un arkadaşlarının panik anları da yansıdı.

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