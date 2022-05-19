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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Türkiye onu konuşmuştu! Nisa bebek hakkında açıklama: Sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 13:10

Son dakika haberi | Türkiye onu konuşmuştu! Nisa bebek hakkında açıklama: Sağlık durumu nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı bir televizyon programında Ankara'nın Altındağ ilçesinde cezaevinden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Kadir G. ve İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebek hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Yanık'ın son dakika açıklamalarının detayları...

Son dakika haberi | Türkiye onu konuşmuştu! Nisa bebek hakkında açıklama: Sağlık durumu nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı bir televizyon programında Ankara'nın Altındağ ilçesinde cezaevinden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Kadir G. ve İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebek hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi | Türkiye onu konuşmuştu! Nisa bebek hakkında açıklama: Sağlık durumu nasıl?

Bakan Yanık'ın 2,5 yaşında babası tarafından öldürülen Kadir G. için, "Küçücük bir bebeğin babası ya da aile içinde herhangi birisi tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiası bile soruşturma devam ediyor, bizim için yeterince sarsıcı bir iddiadır. Kadir bebek ile ilgili bir durum var 26 Nisan'da ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız gitmiş ve inceleme yapmışlar. Herhangi bir bulgu yok. Baba evde değil, dede ve diğer aile fertleriyle görüşüyorlar, anne Ankara dışında. Baba kuruma çağırılıyor, sorgulama yapılıyor, herhangi bir şiddet işareti yok. İncelemeler araştırmalar noktasında kendi idari soruşturmamızı yapacağız. Herhangi bir ihmal savsaklama olursa gerekli idari yaptırımları uygularız. İki temel hassasiyetimin olduğunu herkes çok iyi bilir. Birisi kadın ve çocuklara yönelik şiddet, ikincisi istismar iddiası."

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Son dakika haberi | Türkiye onu konuşmuştu! Nisa bebek hakkında açıklama: Sağlık durumu nasıl?

"Daha öncesinden olup olmadığını bilmiyoruz. Bir şiddet söz konusu ise çocuklar çok küçük. 2017-2019-2021 doğumlu çocuklar. Bir tanesi annesiyle beraber bir tanesi de kurum korumamızda. İhbardan sonra gerekli inceleme yapılıyor ancak bir tespit söz konusu değil."

Son dakika haberi | Türkiye onu konuşmuştu! Nisa bebek hakkında açıklama: Sağlık durumu nasıl?

NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU

Bakan Yanık,Nisa Bebek hakkında şöyle konuştu: "Yönlendirici olmak istemem, kanaat paylaşmak doğru olmaz. Şu ana kadar arkadaşlarımızın ihmali olduğu bulgusu yok. 0-6 yaş arası çocukların kusması çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımız bebek kamerasından tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar.

Son dakika haberi | Türkiye onu konuşmuştu! Nisa bebek hakkında açıklama: Sağlık durumu nasıl?

"Gerekli hastaneye sevki devam ediyor. Kendisi aspire ettiği için böyle şeyler var. Bütün kamera görüntüleri, beslenme saatleri, kimler sorumlu, tıbbi müdahale ve hastane süreçleriyle ilgili verileri topladık. Tıbbi ve idari anlamda soruşturmalar yapılıyor, çıkan sonuçlara göre tasarrufta bulunacağız."

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