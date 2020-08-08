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Haberler Galeri Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını sonrası normalleşme ile birlikte iç ve dış turizm hareketlendi. İç turizmde en yoğun ilgi Bozcaada'ya oldu. Bölgede adım atacak yer kalmadı, vapurlar doldu taştı. Esnaf durumdan hayli memnun olurken, vatandaşlar ise tedirgin...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:54
Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Korona virüs pandemisinde yeni normalleşme sürecinin ardından tatilcilerle dolup taşan Bozcaada'da esnaf yoğunluktan mutlu olurken halk ise tedirginlik yaşıyor.

Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Ağzına kadar dolu feribotlarla araçlarıyla akın eden tatilciler adada neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Dönüşlerde kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyrukları kilometrelerce devam ederken feribot sırası saatler sonra gelebiliyor.

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Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Tatilciler tüm bu çileye rağmen masmavi deniz altın sarısı kum paljlar ve yemyeşil üzüm bahçeleri bulunan Bozcaada'dan vazgeçmiyor.

Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da bu hafa sonu önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece geç saatlere kadar sürdü.

Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Korona virüs nedeniyle sezona geç başlayan ada esnafı ekonomik anlamda mutlu olsa da yaşanan yoğunluk bölge halkını tedirgin etti.

Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Özellikle bugün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı.

Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı. Ortalama yatak sayısı 4 bin olan ada bu sayının çok üzerinde tatilciyi ağırlıyor.

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