Haberler Galeri Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Son dakika haberler: Akın akın geliyorlar! Vapurlarda yer yok, sokaklar doldu taştı! Esnaf memnun, vatandaş tedirgin...

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını sonrası normalleşme ile birlikte iç ve dış turizm hareketlendi. İç turizmde en yoğun ilgi Bozcaada'ya oldu. Bölgede adım atacak yer kalmadı, vapurlar doldu taştı. Esnaf durumdan hayli memnun olurken, vatandaşlar ise tedirgin...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





