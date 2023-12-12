SON DAKİKA | Halil Umut Meler’e saldırı olayında flaş gelişme! Saldırganlar için gözaltı kararı

Son dakika haberi... Halil Umut Meler'e saldırı olayı, Türk futboluna "kara gece" olarak tarihe geçti. MKE Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan müsabaka sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Aldığı darbe sonrası yere düşen hakem Halil Umut Meler, tekme darbelerine maruz kaldı. Yaşanan skandal olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağını bildirdi.