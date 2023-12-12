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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayında flaş gelişme! Saldırganlar için gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 00:01 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 00:20

SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayında flaş gelişme! Saldırganlar için gözaltı kararı

Son dakika haberi... Halil Umut Meler'e saldırı olayı, Türk futboluna "kara gece" olarak tarihe geçti. MKE Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan müsabaka sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Aldığı darbe sonrası yere düşen hakem Halil Umut Meler, tekme darbelerine maruz kaldı. Yaşanan skandal olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağını bildirdi.

Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Halil Umut Meler’e saldırı olayında flaş gelişme! Saldırganlar için gözaltı kararı

Son dakika haberine göre; MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

SON DAKİKA | Halil Umut Meler’e saldırı olayında flaş gelişme! Saldırganlar için gözaltı kararı

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e saldırdı

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

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SON DAKİKA | Halil Umut Meler’e saldırı olayında flaş gelişme! Saldırganlar için gözaltı kararı

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

SON DAKİKA | Halil Umut Meler’e saldırı olayında flaş gelişme! Saldırganlar için gözaltı kararı

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

SON DAKİKA | Halil Umut Meler’e saldırı olayında flaş gelişme! Saldırganlar için gözaltı kararı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakem Meler'in saldırıya uğramasına ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

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