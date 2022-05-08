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Haberler Yaşam Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek
Giriş Tarihi: 08.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 09:57

Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı geldi. Mayıs ayının gelmesi ile birlikte havaların ısınması beklenirken metrekareye 50 kilogram yağış düşeceği haberi geldi. Batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği bildirilirken vatansaşlara kuvvetli yağışlar nedeniyle kritik uyarılarda bulunuldu.

Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

MAYIS AYINDA KAR YAĞIŞI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteoroloj'den yapılan açıklamada; "Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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