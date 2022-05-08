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Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek
Giriş Tarihi: 08.05.2022 09:54
Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
09:57
Son dakika hava durumu uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı geldi. Mayıs ayının gelmesi ile birlikte havaların ısınması beklenirken metrekareye 50 kilogram yağış düşeceği haberi geldi. Batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği bildirilirken vatansaşlara kuvvetli yağışlar nedeniyle kritik uyarılarda bulunuldu.