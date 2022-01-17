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Haberler Yaşam Son dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 10:21

Son dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...

Son dakika haberi: Ordu'da görevli hemşire Emel Yüce (42), Fatsa ilçesinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulunan Yüce'nin ölüm nedeni araştırılıyor. 2 çocuk annesi Yüce'nin Facebook paylaşımı ise dikkat çekti... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...

SON DAKİKA: HEMŞİRE EMEL YÜCE OTEL ODASINDA CAN VERDİ! PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ: NASIL MI? ÖLÜMLE TABİİ Kİ...

Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi.

Son dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...

Cumartesi günü akşam saatlerinde otele giden Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Emel Yüce, tek kişilik oda kiraladı.

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Son dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...

Otel görevlililerinin Emel Yüce'den haber almaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Son dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...

Odaya giren polis ekipleri, genç kadını yatakta hareketsiz şekilde yattığını görünce, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...

Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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