HaberlerYaşamSon dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:19Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 10:21
Son dakika: Hemşire Emel Yüce otel odasında can verdi! Paylaşımı dikkat çekti: Nasıl mı? Ölümle tabii ki...
Son dakika haberi: Ordu'da görevli hemşire Emel Yüce (42), Fatsa ilçesinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulunan Yüce'nin ölüm nedeni araştırılıyor. 2 çocuk annesi Yüce'nin Facebook paylaşımı ise dikkat çekti... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...