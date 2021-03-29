Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: İbrahim Zarap’tan ölüm tehdidi! Samsun’daki vahşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı!

: ’tan ölüm tehdidi! ’daki vahşet ’yi ayağa kaldırmıştı!

haberler: 'daki vahşet ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski eşi tarafından öldüresiyle dövülen Emriye Metoğlu'nun, ilk yumruğu üşüyen kızına hırkasını giydirmek isterken yediği, akan kanlar yüzünden gözlerinin kapandığı ve önünü göremez hale geldiği iddianameye yansıdı. Ayrıca talihsiz kadının daha önce eski eşi tarafından yine darp edildiği, adliyeye yansıyan olayda Zarap'ın Metoğlu'nu 'Tutuklanırsam, seni öldürürüm' diye tehdit ettiği anlaşıldı. Emriye Metoğlu dehşet anlarını iddianameye yansıyan ifadesinde dakika dakika anlattı. İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 29.03.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 15:46
SON DAKİKA: İbrahim Zarap’tan ölüm tehdidi! Samsun’daki vahşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı!

haberler: 'yi ayağa kaldıran olay, 6 Mart günü saat 19.15 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki , kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında bir araya geldi.

SON DAKİKA: İbrahim Zarap’tan ölüm tehdidi! Samsun’daki vahşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı!

Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İbrahim Zarap’tan ölüm tehdidi! Samsun’daki vahşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı!

Vatandaşların müdahale ettiği , gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metoğlu ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap tutuklanarak cezaevine konuldu.

SON DAKİKA: İbrahim Zarap’tan ölüm tehdidi! Samsun’daki vahşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı!

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metoğlu, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

SON DAKİKA: İbrahim Zarap’tan ölüm tehdidi! Samsun’daki vahşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı!

Mahkeme Zarap'ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Poliste, uyuşturucu kullanmak ve satmaktan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim Zarab'ın babasına ait aracı çaldığı için de hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA