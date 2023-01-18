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Haberler Yaşam Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! SABAH, FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde buldu
Giriş Tarihi: 18.01.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 07:42

Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! SABAH, FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde buldu

Son dakika haberleri: SABAH Özel İstihbarat ekipleri bu sefer FETÖ'nün sözde Almanya Temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun'u saklandığı ininde buldu. İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde Gri Kategori'de bulunan Karakoyun, 15 Temmuz sonrası Pensilvanya'ya kaçan Abdullah Aymaz'ın yerine örgüt içerisinde Avrupa Sorumlusu pozisyonuna getirildi. FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak biliniyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa’daki beyni! SABAH, FETÖ’nün kritik ismini Almanya’daki ininde buldu

Son dakika haberleri: SABAH Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına yönelik ifşaatlarına devam ediyor. Önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin ve Ergenekon kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk'ü bulmuştu.

Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa’daki beyni! SABAH, FETÖ’nün kritik ismini Almanya’daki ininde buldu

SABAH Özel İstihbarat Birimleri bu sefer, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Abdullah Aymaz'ın Avrupa sorumluluğu görevini yaparken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Pensilvanya'ya kaçmasından sonra yetkilerini devrettiği Ercan Karakoyun'u Brandenburg Eyaleti'ne bağlı Havelland Bölgesi Dallgow Döberitz şehrinde saklandığı ininde buldu.

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Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa’daki beyni! SABAH, FETÖ’nün kritik ismini Almanya’daki ininde buldu

1.5 MİLYON EUROLUK LÜKS VİLLADA OTURUYOR

Örgütün Avrupa'da ki tüm siyasi, finans ve eğitim işlerini yürüten Karakoyun, yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak örgütte önemli bir rol oynuyor.

Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa’daki beyni! SABAH, FETÖ’nün kritik ismini Almanya’daki ininde buldu

Almanya'da izini sürdüğümüz Karakoyun, yaklaşık 1 dönüm arsa üzerine kurulu 1.5 milyon Euroluk değerdeki ultra lüks villasında yaşamını sürdüğünü tespit ettiğimiz Karakoyun'un 3 ayrı lüks marka aracı bulunuyor.

Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa’daki beyni! SABAH, FETÖ’nün kritik ismini Almanya’daki ininde buldu

Araçlardan biri 2 milyon TL değerinde 2022 model Aralık çıkışlı yüzde yüz elektrikli lüks marka bir araç olması dikkat çekiyor.

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