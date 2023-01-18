Haberler Yaşam Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! SABAH, FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde buldu

Giriş Tarihi: 18.01.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 07:42

Son dakika: İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! SABAH, FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde buldu

Son dakika haberleri: SABAH Özel İstihbarat ekipleri bu sefer FETÖ'nün sözde Almanya Temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun'u saklandığı ininde buldu. İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde Gri Kategori'de bulunan Karakoyun, 15 Temmuz sonrası Pensilvanya'ya kaçan Abdullah Aymaz'ın yerine örgüt içerisinde Avrupa Sorumlusu pozisyonuna getirildi. FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak biliniyor.