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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi
Giriş Tarihi: 09.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 15:15

SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükçekmece'de polis memurunun şehit edildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 5 yıllın polis memuru Cihat Ermişi şehit eden şüpheli Muhammet Berke Çorak'ın tam bir suç makinası olduğu ortaya çıktı. "Husumetlilerim geldi evime ateş ediyor" diye ihbarda bulunan polis ekipleri kapısına geldiğinde de açmayıp, ekipler içeri girdiğinde ateş eden şüphelinin 39 ayrı olaya karıştığı bunlardan 7'sinde müşteki konumda olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki suç makinesi olan şahsın henüz 14 yaşındayken hırsızlığa başladığı tespit edildi. 32 ayrı suç kaydı olan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi.

SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi

Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti. Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi. Evdeki Muhammet Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti.

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SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi

Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi.

SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi

"HUSUMETLİM EVİME ATEŞ ETTİ DİYE İHBARDA BULUNMUŞ"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüphelinin emniyete yaptığı ihbarda "S.B. isimli husumetlim ikametime ateş etti" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler daire sakinleri ile yaptıkları görüşmede motosikletli 2 şahsın gelerek sitenin duvarına tırmandıkları daha sonra şüpheli şahsın bulunduğu ikamete doğru ateş ederek firar ettiklerini söylediler.

SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi

DEFALARCA 'AÇ KAPIYI POLİS' İHTARINA RAĞMEN ATEŞ ETMİŞ

Bu bilgi üzerine ekiplerden biri Muhammet Çorak'ın bulunduğu eve gitti. Polis memurlarından biri defaten 'aç kapıyı polis' ikazında bulundu. Ancak kapı bir türlü açılmadı. Muhammet Çorak'ın başına bir şey geldiğini düşünülünce polislerin yanında olan site görevlisi elindeki kartla kapıyı açtı. Tam içeriye girecekleri sırada 2 el ateş açıldı. Cihat Ermiş göğsünden vuruldu. Hastenede şehit oldu.

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