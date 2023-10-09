Haberler Yaşam SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi

Giriş Tarihi: 09.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 15:15

SON DAKİKA: İhbara giden polis evden açılan ateşle şehit oldu! Şüpheli yakalandı; işte ilk ifadesi

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükçekmece'de polis memurunun şehit edildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 5 yıllın polis memuru Cihat Ermişi şehit eden şüpheli Muhammet Berke Çorak'ın tam bir suç makinası olduğu ortaya çıktı. "Husumetlilerim geldi evime ateş ediyor" diye ihbarda bulunan polis ekipleri kapısına geldiğinde de açmayıp, ekipler içeri girdiğinde ateş eden şüphelinin 39 ayrı olaya karıştığı bunlardan 7'sinde müşteki konumda olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki suç makinesi olan şahsın henüz 14 yaşındayken hırsızlığa başladığı tespit edildi. 32 ayrı suç kaydı olan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.