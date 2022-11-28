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Haberler Yaşam Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:02

Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti

Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker gibi İstanbul'da şiddete karşı çıkan Erdal Öfgeli'nin ölümün kıyısına geldiği olayda kritik ifadeler ortaya çıktı. Üsküdar'da 2,5 ay önce Ufuk Bayhan, sevgilisi Sema Coşğun'u öldüresiye darp ederken kurye Erdal Öfgeli buna karşı çıkmış, bunun üzerine Bayhan'ın silahlı saldırısına uğrayıp ölümden dönmüştü. İfadesinde 'kızı darp etmedim' diyen saldırganı, sevgilisi ifşa etti. Sema Coşğun, "Yürüyüşe çıkmıştık. Tartışma sonrası bana vurdu. Oradaki bir erkek, 'Kadına neden vuruyorsun' deyince 'Sana ne' dedik ve oradan ayrıldık. Bir süre sonra yanımıza gelince erkek arkadaşım telefonla birilerini çağırdı. Elinde bıçak görünce korkup kaçtım, sonra silah sesi duydum" dedi.

ARZU KAYA
Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti

Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker gibi şiddete karşı çıkan Erdal Öfgeli'nin ölümün kıyısına geldiği olayda kritik ifadeler ortaya çıktı.

Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti

Üsküdar'da 9 Eylül günü 22 yaşındaki Ufuk Bayhan'ın 18 yaşındaki kız arkadaşı Sema Coşğun'u darp etmesine tepki gösterip iki bacağından vurulduğu olayla ilgili darp edilen talihsiz kadın ve Bayhan'a silahı getirdiği öne sürülen babasının ifadesi dosyaya girdi.

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Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti

ŞİDDET MAĞDURU KADIN KONUŞTU:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "serbest bırakılması adalete güveni sarsar, bu gibi olaylara kimsenin müdahale etmemesine sebep olur" diyerek saldırganın serbest kalmasına itiraz ettiği olayda, saldırgan Ufuk Bayhan'ın "darp etmedim" savunması çürüdü.

Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti

Çünkü kız arkadaşı Sema Coşğun, gece saatlerinde yürüyüşe çıktığı erkek arkadaşının aralarında çıkan tartışma sonrası kendisine vurduğunu söyledi.

Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti

Orada bulunan bir erkek şahsın tepki gösterip "Kadına neden vuruyorsun" dediğini anlatan Coşğun, "Biz de 'sana ne seni ilgilendirmez' dedik ve oradan ayrıldık. Sokakta biraz daha yürüdükten sonra yanımıza geldi. Erkek arkadaşım telefonla birilerini çağırdı.

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