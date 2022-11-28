Haberler Yaşam Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti

Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:02

Son dakika: İkinci Kadir Şeker vakasında çarpıcı ifadeler! Silahlı saldırganı sevgilisi ifşa etti

Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker gibi İstanbul'da şiddete karşı çıkan Erdal Öfgeli'nin ölümün kıyısına geldiği olayda kritik ifadeler ortaya çıktı. Üsküdar'da 2,5 ay önce Ufuk Bayhan, sevgilisi Sema Coşğun'u öldüresiye darp ederken kurye Erdal Öfgeli buna karşı çıkmış, bunun üzerine Bayhan'ın silahlı saldırısına uğrayıp ölümden dönmüştü. İfadesinde 'kızı darp etmedim' diyen saldırganı, sevgilisi ifşa etti. Sema Coşğun, "Yürüyüşe çıkmıştık. Tartışma sonrası bana vurdu. Oradaki bir erkek, 'Kadına neden vuruyorsun' deyince 'Sana ne' dedik ve oradan ayrıldık. Bir süre sonra yanımıza gelince erkek arkadaşım telefonla birilerini çağırdı. Elinde bıçak görünce korkup kaçtım, sonra silah sesi duydum" dedi.