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Haberler Yaşam Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa'daki uçak kazasında flaş detaylar: "Geri dön uyarısına" rağmen...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 07:35

Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa'daki uçak kazasında flaş detaylar: "Geri dön uyarısına" rağmen...

Son dakika haberleri: Bursa'da düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın, hava şartlarının kötü olması nedeniyle havalimanından "Geri dön" uyarısına rağmen "İnerim" dediği öğrenildi. Uçak, bu konuşmadan 5 dakika sonra düştü.

CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa’daki uçak kazasında flaş detaylar: Geri dön uyarısına rağmen...

Son dakika haberleri: Bursa'da Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarına düşen Aero Bristell B23 tipi tek motorlu uçak kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa’daki uçak kazasında flaş detaylar: Geri dön uyarısına rağmen...

Kazada hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal (54), Çalık Halil Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa’daki uçak kazasında flaş detaylar: Geri dön uyarısına rağmen...

Uçakta bulunan ve en büyük hayali pilot olmak olan Burcu Sağlam (22) ise Yıldırım ilçesinde, öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa’daki uçak kazasında flaş detaylar: Geri dön uyarısına rağmen...

Kaza kırım ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından uçağın enkazı bölgeden kaldırıldı. Uzmanlar kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağını belirterek, kesin neden için kaza raporunun beklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa’daki uçak kazasında flaş detaylar: Geri dön uyarısına rağmen...

Yapılan ilk belirlemelere göre ise uçağın yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının 15-20 metreye kadar düşmesiyle birlikte yüksek gerilim hattına çarparak düştüğü değerlendiriliyor.

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