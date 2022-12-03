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Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa'daki uçak kazasında flaş detaylar: "Geri dön uyarısına" rağmen...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
07:35
Son dakika: ‘İnerim’ dedi, 5 dakika sonra düştü! Bursa'daki uçak kazasında flaş detaylar: "Geri dön uyarısına" rağmen...
Son dakika haberleri: Bursa'da düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın, hava şartlarının kötü olması nedeniyle havalimanından "Geri dön" uyarısına rağmen "İnerim" dediği öğrenildi. Uçak, bu konuşmadan 5 dakika sonra düştü.