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Haberler Yaşam Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 15:24

Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!

Son dakika haberler... 'de bir apartmanın inşaatı için yapılan temel kazısında işçiler tarafından lahit mezar kapağı bulundu. Polise haber verilmesi üzerine inşaat alanında lahit kapağının yanı sıra gözyaşı şişesi ve insan kemikleri bulundu. Bölgede arkeologlar inceleme başlattı. Buluntuların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!

'nin merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde apartman inşaatında temel kazası yapan işçiler, lahit mezar kapağı buldu. İşçiler, durumu polise bildirdi.

Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!

Gelen polis, kazı alanında lahit kapağının yanı sıra gözyaşı şişesi ve insana ait olduğu düşünülen kemik parçalarına rastladı. Bunun üzerine inşaat alanı çevresine şerit çekildi, kazı çalışmaları durduruldu.

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Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki arkeologlar da alanda inceleme yaptı.

Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!

Yapılan ilk incelemede lahit kapağı ve gözyaşı şişesinin Roma dönemine ait olabileceği belirlendi.

Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!

İnşaat çalışması tutanak tutularak sonlandırıldı. Bulunan eserlerin müzeye götürüleceği bildirildi.

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