HaberlerYaşamSon dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:05Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 15:24
Son dakika: İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında bulundu, çalışmalar durdu!
Son dakika haberler... Kayseri'de bir apartmanın inşaatı için yapılan temel kazısında işçiler tarafından lahit mezar kapağı bulundu. Polise haber verilmesi üzerine inşaat alanında lahit kapağının yanı sıra gözyaşı şişesi ve insan kemikleri bulundu. Bölgede arkeologlar inceleme başlattı. Buluntuların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.