Son dakika: İstanbul Şişli’de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

İddialara göre; uzaklaştırma kararı bitene kadar eski sevgilisi B.B.'nin yanına hiç uğramayan ve rahatsız etmeyen Y.S.B.'nin eski sevgilisinin erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığını öğrenince olayı planladığı ve çifte cinayeti işledikten sonra intihar ettiği ifade edildi.