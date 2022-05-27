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Son dakika: İstanbul Şişli'de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
12:08
Son dakika: İstanbul Şişli'de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!
Son dakika haberi: İstanbul Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Şahısların ölüm nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor. İddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden Y.S.B.'nin (32) önce kız arkadaşı B.V.'yi (27) ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.A.'yı (29) öldürdüğü, son olarak da kendi canına kıydığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...