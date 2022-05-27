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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Şişli'de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:08

Son dakika: İstanbul Şişli'de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

Son dakika haberi: İstanbul Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Şahısların ölüm nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor. İddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden Y.S.B.'nin (32) önce kız arkadaşı B.V.'yi (27) ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.A.'yı (29) öldürdüğü, son olarak da kendi canına kıydığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul Şişli’de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

Son dakika haberi: Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbul Şişli’de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

SON DAKİKA: İSTANBUL ŞİŞLİ'DE 3 CESET BULUNDU

İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.

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Son dakika: İstanbul Şişli’de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

Son dakika: İstanbul Şişli’de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

B.V.'nin Y.S.B.'den tedhit aldığı iddiasıyla emniyete şikayetçi olduğu, geçtiğimiz yıl Y.S.B. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı fakat uzaklaştırma kararı süresinin Aralık 2021 tarihinde bittiği öğrenildi.

Son Dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi evde ölü bulundu! | Video

Son dakika: İstanbul Şişli’de 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

İddialara göre; uzaklaştırma kararı bitene kadar eski sevgilisi B.B.'nin yanına hiç uğramayan ve rahatsız etmeyen Y.S.B.'nin eski sevgilisinin erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığını öğrenince olayı planladığı ve çifte cinayeti işledikten sonra intihar ettiği ifade edildi.

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