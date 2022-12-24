Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı
Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
16:48
SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı
Son dakika haberi... Kış aylarının soğuk yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte İstanbul'da da kar hazırlıkları başladı. AFAD'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında kışa hazırlık toplantısı gerçekleşti. Kışa hazırlık önlemleri alındığı açıklandı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte milyonlarca İstanbullu'nun merak ettiği sorunun cevabı...