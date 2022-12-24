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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı
Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 16:48

SON DAKİKA | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı

Son dakika haberi... Kış aylarının soğuk yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte İstanbul'da da kar hazırlıkları başladı. AFAD'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında kışa hazırlık toplantısı gerçekleşti. Kışa hazırlık önlemleri alındığı açıklandı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte milyonlarca İstanbullu'nun merak ettiği sorunun cevabı...

SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı

Son dakika haberi... Kış aylarının soğuk yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte İstanbul'da da kar hazırlıkları başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıda, şehirde birçok yol kenarına tuz kutuları konulduğu açıklandı.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

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SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı

İstanbul'da geçen yıla göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri ve üzerinde seyrediyor. Halk arasında 'kar soğuğu' olarak bilinen soğukların geçtiğimiz hafta etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul'da da kar önlemleri alınmaya başladı. AFAD'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında kışa hazırlık toplantısı gerçekleşti.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle bu kış önlemler alındı. İBB tarafından belirlinen bölgelere karla mücadele kapsamında tuz kutuları konuldu ama henüz İstanbul'da bir süre daha kar beklenmiyor. Aralık ayının başındaysa ticari araçlara zorunlu kar lastiği uygulaması başlamıştı.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı.

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