SON DAKİKA | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Vali Yerlikaya başkanlığında kritik toplantı: Hazırlıklar başladı

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle bu kış önlemler alındı. İBB tarafından belirlinen bölgelere karla mücadele kapsamında tuz kutuları konuldu ama henüz İstanbul'da bir süre daha kar beklenmiyor. Aralık ayının başındaysa ticari araçlara zorunlu kar lastiği uygulaması başlamıştı.