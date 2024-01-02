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Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
16:52
Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek
Son dakika haberleri: Yeni yıla girilen ilk günlerde kar yağışının beklendiği günlerde sağanak yağmur sevindirdi. İstanbul'da 10 ile 15 Ocak tarihleri arasında soğuk hava dalgasının etkili olacağı belirtildi, kar yağışı için tarih verildi. İşte son dakika haberinin detayları...