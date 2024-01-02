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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:52

Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek

Son dakika haberleri: Yeni yıla girilen ilk günlerde kar yağışının beklendiği günlerde sağanak yağmur sevindirdi. İstanbul'da 10 ile 15 Ocak tarihleri arasında soğuk hava dalgasının etkili olacağı belirtildi, kar yağışı için tarih verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Mustafa KAYA
Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek

İstanbul'da yeni yılda kar beklentisi yaşanırken hava sıcaklığının ikinci gününden itibaren soğumaya başladığı ve yağışlı havanın etkisine girdiği kaydedildi.

Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek

Meteoroloji Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre ayın ikisinden itibaren yağışlı havanın etkisine girdiği ve hafta sonuna kadar yağışların aralıklı olarak devam edeceği kaydedildi.

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Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek

10-12 OCAK'TA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yılın ilk yağışlarının etkili olduğu 2 Ocak'tan itibaren hava sıcaklığı da 18 dereceden 10 dereceye kadar düşüş gösterdi.

Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek

Aniden başlayan yağıştan dolayı vatandaşlarda yağmura hazırlıksız yakalandı.

Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji o tarihi işaret etti: Hava buz kesecek

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 15 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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