Son dakika: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: ’Sarı ve turuncu’ alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı hava durumu uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Çamlıca Tepesi, Kurtköy, Beylikdüzü yılın ilk karını alan bölgelerden oldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; 45 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...