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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm
Giriş Tarihi: 19.11.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 09:19

Son dakika: İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı hava durumu uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Çamlıca Tepesi, Kurtköy, Beylikdüzü yılın ilk karını alan bölgelerden oldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; 45 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: ’Sarı ve turuncu’ alarm

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a yılın ilk karı düştü. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini artırarak sürdürürken, İstanbul'un birçok noktası beyaza büründü. Çamlıca Tepesi, Kurtköy, Beylikdüzü yılın ilk karını alan bölgelerden... Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: ’Sarı ve turuncu’ alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok ilçede kar yağışı başladı.

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Son dakika: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: ’Sarı ve turuncu’ alarm

Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Son dakika: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: ’Sarı ve turuncu’ alarm

Bazı ilçelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü.

Son dakika: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: ’Sarı ve turuncu’ alarm

Mevsimin ilk karı ile birlikte heyecanlanan vatandaşlar ise bu anları görüntüledi.

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