Son dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde karla karışık yağmur etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve alanında uzman isimler İstanbul için yeni bir tahminde bulunmuştu ve bugünü işaret ederek kar yağışının etkili olacağını ifade etmişti.