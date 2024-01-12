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Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
18:05
Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. An itibariyle sıcaklıklar 3-4 derece civarında seyrederken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sıcaklıkların eksi derecelere kadar ineceğini belirten Adil Tek, yola çıkacaklar için "gizli buzlanma" uyarısında bulundu. Peki İstanbul'a yarın kar yağacak mı? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...