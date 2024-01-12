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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 18:05

Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. An itibariyle sıcaklıklar 3-4 derece civarında seyrederken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sıcaklıkların eksi derecelere kadar ineceğini belirten Adil Tek, yola çıkacaklar için "gizli buzlanma" uyarısında bulundu. Peki İstanbul'a yarın kar yağacak mı? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Ocak ayı ile birlikte Türkiye, yeni bri soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak konusu olmuştu.

Son dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde karla karışık yağmur etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve alanında uzman isimler İstanbul için yeni bir tahminde bulunmuştu ve bugünü işaret ederek kar yağışının etkili olacağını ifade etmişti.

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Son dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?

Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Son dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?

Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunda da önümüzdeki günlerde bazı illerde kar yağışının etkili olacağı görüldü.

Son dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Yola çıkacaklar için flaş uyarı: Kaç gün sürecek?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, konu ile ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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