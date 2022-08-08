Son dakika: İstanbul’da feci ölüm! Gül Dalkıran cam silerken düşüp öldü!

Son dakika haberleri: Korkunç olay, saat 14.30 sıralarında, Kağıthane Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Evde temizlik yapan Gül Dalkıran(41), camları silerken dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gül Dalkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yeri inceleme çalışmaları yaptı. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yeri inceleme çalışmaları yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 3 çocuk annesi Gül Dalkıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.