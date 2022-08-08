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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul’da feci ölüm! Gül Dalkıran cam silerken düşüp öldü!
Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:48

Son dakika: İstanbul’da feci ölüm! Gül Dalkıran cam silerken düşüp öldü!

Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de korkunç bir olay meydana geldi. Evinin camını silen Gül Dalkıran, 5. kattan düşerek feci şekilde can verdi. Talihsiz kadının, 3 çocuğu olduğ öğrenildi…

Son dakika: İstanbul’da feci ölüm! Gül Dalkıran cam silerken düşüp öldü!

Son dakika haberleri: Korkunç olay, saat 14.30 sıralarında, Kağıthane Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi.

Son dakika: İstanbul’da feci ölüm! Gül Dalkıran cam silerken düşüp öldü!

Evde temizlik yapan Gül Dalkıran(41), camları silerken dengesini kaybederek 5. kattan düştü.

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Son dakika: İstanbul’da feci ölüm! Gül Dalkıran cam silerken düşüp öldü!

Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gül Dalkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika: İstanbul’da feci ölüm! Gül Dalkıran cam silerken düşüp öldü!

Polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yeri inceleme çalışmaları yaptı.

Son dakika: İstanbul’da feci ölüm! Gül Dalkıran cam silerken düşüp öldü!

Polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yeri inceleme çalışmaları yaptı.

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