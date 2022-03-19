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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da Ebru Cizdam otelden düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 19.03.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 13:01

Son dakika: İstanbul'da Ebru Cizdam otelden düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otelin önüne 7'inci kattan düştüğü ana ait görüntülerine SABAH ulaştı. Otelin önünde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre maktul Ebru Cizdam otel girişine düştüğü sırada yanından bir bisikletlinin son anda kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde maktulün cesedinin başına toplanan telaşlı kalabalığın sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdikleri görülüyor. Öte yandan çiftin olay gecesi eğlenmek için gittikleri mekanın işletmecisi emniyette verdiği ifadesinde, Aydoğan ve Cizdam'ın masalarında tartıştığını, müdahale için yanlarına gittiğini anlattı.

ATAKAN IRMAK
Son dakika: İstanbul’da Ebru Cizdam otelden düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA EBRU CİZDAM OTELDEN DÜŞMÜŞTÜ! O ANLARA SABAH ULAŞTI

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Son dakika: İstanbul’da Ebru Cizdam otelden düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı

OTEL ODASINDA SÜRÜKLENME GÖRÜNTÜLERİ

Olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntülerine SABAH ulaşmış, emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı belirlenmişti. Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçmişti.

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Son dakika: İstanbul’da Ebru Cizdam otelden düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapmış ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülmüştü.

Son dakika: İstanbul’da Ebru Cizdam otelden düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı

Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.

Son dakika: İstanbul’da Ebru Cizdam otelden düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı

DÜŞME ANINA SABAH ULAŞTI

7'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın otelin önüne düşme anına ait görüntülere SABAH ulaştı. Saat 01:11'de kayıt altına alınan görüntülerde Ebru Cizdam'ın çığlıklar içerisinde otelin önüne düştüğü görülüyor. Bu sırada otel önünden bisikletle geçen bir vatandaşın saniyelik farkla kurtulduğu ve Ebru Cizdam'ın tam önüne düştüğü görülüyor.

SON DAKİKA: Ebru Cizdam'ın 7. kattan düştüğü ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Otel önünden geçen bisikletli...

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