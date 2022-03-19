Son dakika: İstanbul’da Ebru Cizdam otelden düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı

OTEL ODASINDA SÜRÜKLENME GÖRÜNTÜLERİ

Olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntülerine SABAH ulaşmış, emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı belirlenmişti. Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçmişti.