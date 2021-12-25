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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da Meryem Yılmaz 15 yerinden bıçaklanarak katledildi! O ayrıntı tüyler ürpertti: Adım adım...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 12:39

Son dakika: İstanbul'da Meryem Yılmaz 15 yerinden bıçaklanarak katledildi! O ayrıntı tüyler ürpertti: Adım adım...

DHA
Son dakika: İstanbul’da Meryem Yılmaz 15 yerinden bıçaklanarak katledildi! O ayrıntı tüyler ürpertti: Adım adım...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA MERYEM YILMAZ 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK KATLEDİLDİ! O AYRINTI TÜYLER ÜRPERTTİ: ADIM ADIM...

Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda market alışverişi için dışarı çıkan 31 yaşındaki Meryem Yılmaz, Kadir Topbaş Parkı'nda yürüdüğü sırada Erdal Dönmez tarafından 15 yerinden bıçaklandı.

Son dakika: İstanbul’da Meryem Yılmaz 15 yerinden bıçaklanarak katledildi! O ayrıntı tüyler ürpertti: Adım adım...

Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: İstanbul’da Meryem Yılmaz 15 yerinden bıçaklanarak katledildi! O ayrıntı tüyler ürpertti: Adım adım...

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Son dakika: İstanbul’da Meryem Yılmaz 15 yerinden bıçaklanarak katledildi! O ayrıntı tüyler ürpertti: Adım adım...

Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.


Son dakika: İstanbul’da Meryem Yılmaz 15 yerinden bıçaklanarak katledildi! O ayrıntı tüyler ürpertti: Adım adım...

"BENİM KARDEŞİM YANDI BAŞKALARI YANMASIN"

Meryem Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almak için gelen Meryem Yılmaz'ın abisi Erdal Yılmaz yaşanan olayla ilgili konuştu.

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