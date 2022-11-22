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Haberler Yaşam Son dakika | İstanbul'da Meteoroloji'den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 08:55

Son dakika | İstanbul'da Meteoroloji'den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre bugün Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da beklenen yağış aralıklarla sabah saatlerinden bu yana etkili olurken, kentin üzerindeki yağış kütlesi meteoroloji radarına yansıdı. Birçok ilçede yağış nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. İstanbul'da yağmur ne zamana kadar yağacak? İşte 22 Kasım salı günü hava durumu tahmin raporu...

Son dakika | İstanbul’da Meteoroloji’den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle İstanbul için tarafından yapılan son hava tahmin raporlarına göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika | İstanbul’da Meteoroloji’den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?

SON DAKİKA | İSTANBUL, ANTALYA VE KIYI EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika | İstanbul’da Meteoroloji’den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?

Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika | İstanbul’da Meteoroloji’den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?

İstanbul'un üzerindeki yağış kütlesi Hava Durumu radarı görüntülerine de yansıdı...

Son dakika | İstanbul’da Meteoroloji’den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?

İSTANBUL'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞMUR VAR

Meteoroloji uzmanları İstanbul hava durumu için yaptığı değerlenlendirmede "Bugün İstanbul'da çok kuvvetli yağmur gök gürültülü olarak öğlene kadar devam edecek. Antalya'nın doğusu ve İç Anadolu'nun güneyinde yağış kuvvetli. Rüzgar batıda gündüz etkisini azaltıyor, akşam Ege ve Marmara'nın batısında tekrar kuvvetleniyor. Sıcaklıklar 4-5 derece azalacak" ifadelerini kullandılar.

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