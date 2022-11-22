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Son dakika | İstanbul'da Meteoroloji'den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:46
Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
08:55
Son dakika | İstanbul'da Meteoroloji'den kritik hava durumu alarmı; Yağmur ne zamana kadar yağacak?
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre bugün Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da beklenen yağış aralıklarla sabah saatlerinden bu yana etkili olurken, kentin üzerindeki yağış kütlesi meteoroloji radarına yansıdı. Birçok ilçede yağış nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. İstanbul'da yağmur ne zamana kadar yağacak? İşte 22 Kasım salı günü hava durumu tahmin raporu...