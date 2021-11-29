Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da bugün başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodos nedeniyle can kayıpları da yaşanırken, yüz yüze eğitim için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı ise büyük merak konusu oldu ve milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 30 Kasım Salı İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak, var mı? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları…