İstanbul'da bugün başlayan lodos ve fırtına hayatı çok olumsuz yönde etkilerken, can kayıplarını da beraberinde getirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle yüz yüze eğitim ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından son dakika olarak paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. 30 Kasım Salı İstanbul'da yarın okullar var mı, tatil mi olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 KASIM SALI

Meteoroloji'den yapılan kritik uyarıların ardından İstanbul'da başlayan lodos şu saatlerde etkisini devam ettirirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yüz yüze eğitim ile ilgili kritik bir açıklama geldi.