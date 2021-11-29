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Haberler Yaşam Son Dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 30 Kasım'da İstanbul’da yarın okullar lodos nedeniyle tatil mi oldu?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 21:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 21:36

Son Dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 30 Kasım'da İstanbul’da yarın okullar lodos nedeniyle tatil mi oldu?

Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da bugün başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodos nedeniyle can kayıpları da yaşanırken, yüz yüze eğitim için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı ise büyük merak konusu oldu ve milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 30 Kasım Salı İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak, var mı? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları…

Son Dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 30 Kasım’da İstanbul’da yarın okullar lodos nedeniyle tatil mi oldu?

İstanbul'da bugün başlayan lodos ve fırtına hayatı çok olumsuz yönde etkilerken, can kayıplarını da beraberinde getirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle yüz yüze eğitim ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından son dakika olarak paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. 30 Kasım Salı İstanbul'da yarın okullar var mı, tatil mi olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 KASIM SALI

Meteoroloji'den yapılan kritik uyarıların ardından İstanbul'da başlayan lodos şu saatlerde etkisini devam ettirirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yüz yüze eğitim ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

Son Dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 30 Kasım’da İstanbul’da yarın okullar lodos nedeniyle tatil mi oldu?

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"YÜZ YÜZE EĞİTİME 30 KASIM SALI GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

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Son Dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 30 Kasım’da İstanbul’da yarın okullar lodos nedeniyle tatil mi oldu?

VALİLİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Son Dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 30 Kasım’da İstanbul’da yarın okullar lodos nedeniyle tatil mi oldu?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

Son Dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 30 Kasım’da İstanbul’da yarın okullar lodos nedeniyle tatil mi oldu?

"KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

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