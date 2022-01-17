Yurt genelinde pek çok ilde soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Konu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınlarken özellikle İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Bu noktada milyonlarca öğrenci ve velisi İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu, 18 Ocak Salı İstanbul'da kar tatili var mı sorularını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak İstanbul'da okullar tatil oldu mu, Valilik açıklaması geldi mi? İşte detaylar;