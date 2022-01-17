İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi? soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında son iki gündür kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu gece yarısı itibarliyle kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Bu durum, İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu, 18 Ocak Salı İstanbul'da kar tatili var mı sorularının araştırılmasına neden oldu. Bilindiği üzere kar yağışı ve soğuk havaların etkisini arttırması yurt genelinde pek çok ilde okulların tatil olmasına neden oluyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama var mı?