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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama var mı?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 22:52

SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama var mı?

Yurt genelinde pek çok ilde soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Konu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınlarken özellikle İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Bu noktada milyonlarca öğrenci ve velisi İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu, 18 Ocak Salı İstanbul'da kar tatili var mı sorularını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak İstanbul'da okullar tatil oldu mu, Valilik açıklaması geldi mi? İşte detaylar;

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik’ten açıklama var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi? soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında son iki gündür kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu gece yarısı itibarliyle kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Bu durum, İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu, 18 Ocak Salı İstanbul'da kar tatili var mı sorularının araştırılmasına neden oldu. Bilindiği üzere kar yağışı ve soğuk havaların etkisini arttırması yurt genelinde pek çok ilde okulların tatil olmasına neden oluyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama var mı?

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik’ten açıklama var mı?

İSTANBUL'DA 18 OCAK SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın (18 Ocak) okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Valilik tarafından resmi bir açıklama yapıldığı takdir de haberimizde olacak.

İşte 5 günlük İstanbul hava durumu;

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SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik’ten açıklama var mı?

Peki, hangi illerde okullar tatil?

İşte tatil olan iller..

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik’ten açıklama var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 18 Ocak Salı İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik’ten açıklama var mı?

Bolu

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada; Alınan meteorolojik bilgilere göre olumsuz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından 18 Ocak 2022 Salı günü:

İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezleri kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün daha ara verilmesine,

Aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

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