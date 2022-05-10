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Haberler Yaşam Son dakika | İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:56

Son dakika | İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi

Son dakika haberler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber'de katıldığı 'Sebep Sonuç' programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Şen partisinin gerçekleştirdiği son seçim anketi ve analizlerini kamuoyu ile paylaştı. Şen, muhalefetin aday kavgasında olduğu bu süreçte 2023 hedefiyle çalışmalarına çok önceden başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin milletten teveccüh gördüğünü ve bunun seçim anketine de yansıdığını söyledi.

Son dakika | İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son seçim anketi

Son dakika haberler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber'de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına konuk oldu. Partisinin yaptırdığı son seçim anketi çalışmalarını ve gelecek projeksiyonuyla gerçekleştirdiği analizleri aktaran Şen AK Parti'nin oylarını ciddi biçimde arttırdığını belirtti. Buna göre CHP'nin kontrolünde bir araya gelen 6 partinin sürekli krizlerle boğuşması ve adaylarını dahi belirleyememiş olması kararsız seçmenleri de AK Parti'ye yönlendirdi.

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in yaptığı son dakika açıklamaları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye olan güvenin son seçim anketlerine yansıması;

Son dakika | İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son seçim anketi

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SUNULDU

A Haber'de gündeme dair soruları cevaplayan ve kritik verileri paylaşan Genel Başkan Yardımcsı Mustafa Şen, 2023 seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan'a da sunulan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Son dakika | İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son seçim anketi

SON DAKİKA | AK PARTİ SON SEÇİM ANKETLERİNDE YÜZDE 40'LARI YAKALADI

2023 seçimleri için yapılan anket oranlarından söz edenMustafa Şen, partisinin oy oranında düşüş yaşandığını ancak son zamanlardaki yükselişle son rakamların yüzde 40'a dayandığını söyledi.

Son dakika | İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son seçim anketi

ANKETLER SONRASI YAPILAN ANALİZ YÜZDE 46'YI İŞARET EDİYOR

Son seçim anketinde oy oranın yüzde 40'ı geçeceğini belirten Mustafa Şen, "Bizim yaptığımız analizler yüzde 45'i, hatta bazıları yüzde 46'yı gösteriyor" dedi.


Son dakika | İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son seçim anketi

ENFLASYON DİZGİNLENECEK

Temel problemin ekonomi olduğunu, AK Parti ve hükümet olarak gereken adımların atılması gerektiğini vurgulayan Şen, sözlerine şöyle devam etti:

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