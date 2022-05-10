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Son dakika | İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:56
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
09:56
Son dakika | İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi
Son dakika haberler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber'de katıldığı 'Sebep Sonuç' programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Şen partisinin gerçekleştirdiği son seçim anketi ve analizlerini kamuoyu ile paylaştı. Şen, muhalefetin aday kavgasında olduğu bu süreçte 2023 hedefiyle çalışmalarına çok önceden başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin milletten teveccüh gördüğünü ve bunun seçim anketine de yansıdığını söyledi.