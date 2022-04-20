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Haberler Yaşam Son dakika: İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye'de en çok ve en az çocuk hangi illerde?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 18:56

Son dakika: İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye'de en çok ve en az çocuk hangi illerde?

Son dakika TÜİK raporu... Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin 81 ilin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller Güneydoğu Anadolu Bölgesi yoğunluklu olarak gerçekleşti. En az çocuk nüfus oranı ise Karadeniz'deki bir ilimizde. Peki en çok çocuk nüfusu bulunan illerimiz hangileri oldu? En az çocuk nüfus hangi kentlerde? İşte bu sorunun cevabı! Öte yandan 2022 yılında nüfus 84 milyon 680 bin 273 olarak belirlendi. İl il Türkiye nüfusu da sıkça soruluyor. Bu soru da yanıtını buldu.

Son dakika: İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye’de en çok ve en az çocuk hangi illerde?

SON DAKİKA: TÜİK ÇOCUK İSTATİSTİKLERİ

Son dakika bilgisi... Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Son dakika: İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye’de en çok ve en az çocuk hangi illerde?

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2025'te yüzde 26,6, 2030'da yüzde 25,6, 2040'ta yüzde 23,3, 2060'ta yüzde 20,4 ve 2080'de yüzde 19 olacağı öngörüldü.

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Son dakika: İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye’de en çok ve en az çocuk hangi illerde?

TÜRKİYE VE AB KARŞILAŞTIRMASI

AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23,9 ile İrlanda, yüzde 21,5 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç olarak kaydedildi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta, yüzde 16,5'er ile Portekiz ve Almanya oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Son dakika: İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye’de en çok ve en az çocuk hangi illerde?

EN YÜKSEK ÇOCUK NÜFUS ORANINA SAHİP İL

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 42,3 ile Şırnak, yüzde 40,1 ile Ağrı izledi.

Son dakika: İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye’de en çok ve en az çocuk hangi illerde?

ÇOCUK NÜFUSUN EN AZ OLDUĞU İLLER!

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,3 Tunceli, yüzde 17,8 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli olarak sıralandı.

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