Son dakika: İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye’de en çok ve en az çocuk hangi illerde?

Son dakika TÜİK raporu... Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin 81 ilin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller Güneydoğu Anadolu Bölgesi yoğunluklu olarak gerçekleşti. En az çocuk nüfus oranı ise Karadeniz'deki bir ilimizde. Peki en çok çocuk nüfusu bulunan illerimiz hangileri oldu? En az çocuk nüfus hangi kentlerde? İşte bu sorunun cevabı! Öte yandan 2022 yılında nüfus 84 milyon 680 bin 273 olarak belirlendi. İl il Türkiye nüfusu da sıkça soruluyor. Bu soru da yanıtını buldu.