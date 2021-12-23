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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! İlk sevkiyat gerçekleşti... SABAH özel görüntüler
Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 15:45

SON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! İlk sevkiyat gerçekleşti... SABAH özel görüntüler

Son dakika bilgisine göre Türkiye'nin yerli ve milli korona aşısı TURKOVAC'ta tarihi bir sürece girildi. SABAH, TURKOVAC üretim laboratuvarından çok özel görüntülere ulaştı. Burada titiz ve bir o kadar da yoğun çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de geliştirilen koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıklamıştı. 14 etapta kamyonlara yüklenen TURKOVAC'ın ilk teslimatı Ankara'ya doğru yola çıktı. İşte son dakika görüntüleri...

GÜL KİREKLO
SON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! SABAH özel görüntülere ulaştı

SABAH, TURKOVAC üretim laboratuvarından çok özel görüntülere ulaştı. Burada titiz ve bir o kadar da yoğun çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! SABAH özel görüntülere ulaştı

TÜRKİYE DE AŞI ÜRETEN ÜLKELER ARASIA GİRDİ

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili silah aşı. Türkiye, kendi aşısını üreten ülkeler arasına girdi.

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SON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! SABAH özel görüntülere ulaştı

Yerli inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı acil kullanım onayını aldı. Gözler, bu kez de TURKOVAC aşının üretildiği Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki laboratuvara çevrildi.

SON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! SABAH özel görüntülere ulaştı

ÖZEL GÖRÜNTÜLER!

SABAH, TURKOVAC üretim laboratuvarından çok özel görüntülere ulaştı.

SON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! SABAH özel görüntülere ulaştı

Burada titiz ve bir o kadar da yoğun çalışmalar sürüyor. Türk bilim insanları tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan TURKOVAC, uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına geldi.

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