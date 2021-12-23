HaberlerYaşamSON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! İlk sevkiyat gerçekleşti... SABAH özel görüntüler
Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:19Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 15:45
SON DAKİKA: İşte TURKOVAC tesisi! İlk sevkiyat gerçekleşti... SABAH özel görüntüler
Son dakika bilgisine göre Türkiye'nin yerli ve millikorona aşısıTURKOVAC'ta tarihi bir sürece girildi. SABAH, TURKOVAC üretim laboratuvarından çok özel görüntülere ulaştı. Burada titiz ve bir o kadar da yoğun çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de geliştirilen koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıklamıştı. 14 etapta kamyonlara yüklenen TURKOVAC'ın ilk teslimatı Ankara'ya doğru yola çıktı. İşte son dakika görüntüleri...