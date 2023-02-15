Son dakika: İstiklal saldırısında flaş detaylar! Terörist Albashir’den İstanbul’da 4 keşif: Hedefinde Fatih Camii vardı

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının keşif detayları ortaya çıktı. Hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre; bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan tutuklu terörist Ahlam Albashir'in yaptığı dört keşiften birisi; Fatih Camisi'ydi. İlk keşif günü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde fotoğraf çekilen Ahlam Albashir'in keşiflerinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Fatih Camisi'nin avlusunda çektiği fotoğraf ve videolar, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından olan ve terör saldırısının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderildi.