Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal saldırısında flaş detaylar! Terörist Albashir'den İstanbul'da 4 keşif: Hedefinde Fatih Camii vardı
Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:52

Son dakika: İstiklal saldırısında flaş detaylar! Terörist Albashir'den İstanbul'da 4 keşif: Hedefinde Fatih Camii vardı

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının keşif detayları ortaya çıktı. Hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre; bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan tutuklu terörist Ahlam Albashir'in yaptığı dört keşiften birisi; Fatih Camisi'ydi. İlk keşif günü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde fotoğraf çekilen Ahlam Albashir'in keşiflerinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Fatih Camisi'nin avlusunda çektiği fotoğraf ve videolar, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından olan ve terör saldırısının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderildi.

Emir SOMER
Son dakika: İstiklal saldırısında flaş detaylar! Terörist Albashir’den İstanbul’da 4 keşif: Hedefinde Fatih Camii vardı

Son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 123 müşteki 36 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.

Son dakika: İstiklal saldırısında flaş detaylar! Terörist Albashir’den İstanbul’da 4 keşif: Hedefinde Fatih Camii vardı

154 sayfalık iddianamede şüpheliler için "Tasarlayarak Bombalama Suretiyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bin 930 yıldan iki bin 970 yıla kadar ve "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi" suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda yedi defa "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" ve bin 949 yıldan üç bin dokuz yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamedeki ayrıntılara SABAH ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İstiklal saldırısında flaş detaylar! Terörist Albashir’den İstanbul’da 4 keşif: Hedefinde Fatih Camii vardı

CUMHURİYET ANITI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

İddianamede tutuklu kadın terörist Ahlam Albashir'in hedeflerinden birinin Fatih Camisi olduğuna da yer verildi. İddianameyle birlikte terörist Ahlam Albashir'in yaptığı keşiflerin detayları da ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre; terörist Ahlam Albashir ilk olarak 8 Ekim 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde keşif yaptı.

Son dakika: İstiklal saldırısında flaş detaylar! Terörist Albashir’den İstanbul’da 4 keşif: Hedefinde Fatih Camii vardı

Terörist Ahlam Albashir, kendisine bombaları temin eden "Bilal Hassan" kod isimli firari Bilal El Hacmaos'ın talimatıyla evine yerleşerek kaldığı tutuklu Rama Eltaha'nın 18 yaşından küçük oğlu Ahmet E. ile Taksim'e gitti. İkiliyi Taksim'e korsan taksicilik yapan tutuklu Yasir Korali götürdü.

Son dakika: İstiklal saldırısında flaş detaylar! Terörist Albashir’den İstanbul’da 4 keşif: Hedefinde Fatih Camii vardı

İkili Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni gezerken Bilal Hassan, Ahmet E.'yi görüntülü aradı ve Bilal Hassan, Ahlam Albashir'e Taksim'de çok polis olup olmadığını sordu. İkili Taksim Meydanı'nda özellikle de Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde fotoğraf çekilerek geri döndü.

SON DAKİKA