Haberler
Yaşam
Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!
Giriş Tarihi: 14.08.2022 10:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
10:24
Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!
Son dakika haberleri: İzmir Kuşadası Körfezi'nde dün 3.8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Menderes İlçesi de bu sabah 5.0'lık deprem ile sallandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise korkutan açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…