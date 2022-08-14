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Haberler Yaşam Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!
Giriş Tarihi: 14.08.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 10:24

Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!

Son dakika haberleri: İzmir Kuşadası Körfezi'nde dün 3.8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Menderes İlçesi de bu sabah 5.0'lık deprem ile sallandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise korkutan açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!

Son dakika: İzmir güne depremle uyandı. Uzman isim 5.0'lık depremin ardından önemli açıklamalar yaptı… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!

SON DAKİKA: İZMİR İÇİN DEPREM UYARISI

Deprem, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!

SON DAKİKA: 'İZMİR, ŞANSINI HER GEÇEN GÜN KAYBEDİYOR'

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem. Bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Gümüldür ve Efes Fayı arasındaki deniz altı fayının kırılmasıyla meydana geldi.

Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!

Kırılan fay parçası, bu iki fayın denizdeki uzantıları kabul edilebilir. 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgedeki gerilim, 10 bin depreme varan artçı aktivitesi ile devam ediyordu.

Son dakika: İzmir için korkutan deprem açıklaması! Uzman isim şiddetini vererek uyardı!

Fakat bölgede Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunuyor. Bu faylar, Gümüldür ve Efes fayı ile bağlantılı. Her iki fay da 'diri fay' sınıfında değerlendirilmelerine rağmen, uzun dönemden beri yıkıcı deprem üretmiyordu.

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