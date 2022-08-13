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Son dakika: İzmir'de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.08.2022 08:32
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
08:36
Son dakika: İzmir'de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı
Son dakika haberi: İzmir'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle önce 2 çocuğu darp eden S.A.G., kendisine tepki gösteren kayınpederi Remzi Vatansever'i (57) bıçakladı. Olayın sonrası gözü dönen S.A.G., evinden pompalı tüfek alarak kaynanası ve kayınbiraderini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayda ağır yaralanan kayınpederin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.