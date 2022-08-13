Son dakika: İzmir’de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı

Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in öldüğü belirlendi.



