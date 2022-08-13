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Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.08.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 08:36

Son dakika: İzmir'de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle önce 2 çocuğu darp eden S.A.G., kendisine tepki gösteren kayınpederi Remzi Vatansever'i (57) bıçakladı. Olayın sonrası gözü dönen S.A.G., evinden pompalı tüfek alarak kaynanası ve kayınbiraderini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayda ağır yaralanan kayınpederin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

DHA
Son dakika: İzmir’de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi 1151 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Remzi Vatansever'in 2 torunu bahçede oyun oynadıkları sırada, gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.A.G. tarafından darp edildi.

Son dakika: İzmir’de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı

Olayı gören dede Remzi Vatansever ile damat S.A.G. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.A.G., Remzi Vatansever'i bıçakladı. Remzi Vatansever kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Fikriye Vatansever(54) ve oğlu Şaban Vatansever (34) yardımına koştu.

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Son dakika: İzmir’de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı

Bu sırada eve giden S.A.G., pompalı tüfekle geri döndü. Gözü dönen S.A.G., pompalı tüfekle kaynanası Fikriye Vatansever ve kayınbiraderi Şaban Vatansever'e ateş açtı.

Son dakika: İzmir’de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı

Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in öldüğü belirlendi.

Son dakika: İzmir’de damat dehşeti! Katletti elinde silahla polisi bekledi: 2 ölü 1 yaralı

Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Remzi Vatansever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şaban Vatansever ile Fikriye Vatansever'in ölümünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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