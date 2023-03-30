Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

İzmir deprem risk haritası geçtiğimiz gün meydana gelen Buca merkezli depremin ardından gündemdeki yerini aldı. Son sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi bölgede yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Ege Denizi üzerindeki sarsıntılardan da etkilenen bölgede diri fay hattı buluyor. Şehir, yıkıcı 2020 depremi ardından risk haritasında 1. Risk bölgesinde yer alıyor. İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü ile araştırılıyor. Peki, 30 Mart 2023 az önce İzmir'de deprem mi oldu? İşte, son dakika depremler listesi…