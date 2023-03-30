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Haberler Yaşam Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 15:37

Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

İzmir deprem risk haritası geçtiğimiz gün meydana gelen Buca merkezli depremin ardından gündemdeki yerini aldı. Son sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi bölgede yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Ege Denizi üzerindeki sarsıntılardan da etkilenen bölgede diri fay hattı buluyor. Şehir, yıkıcı 2020 depremi ardından risk haritasında 1. Risk bölgesinde yer alıyor. İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü ile araştırılıyor. Peki, 30 Mart 2023 az önce İzmir'de deprem mi oldu? İşte, son dakika depremler listesi…

Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

İzmir'de deprem mi oldu son dakika araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kandilli Rasathanesi geçtiğimiz günlerde Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydetti. Yaşanan küçük çaplı sarsıntılar da 30 Mart 2023 AFAD İzmir son depremler listesi ile araştırılıyor. Paylaşılan bilgiler arasında merkez üssü, büyüklük ve derinlik yer alıyor. İzmir deprem haberi sonrası şehrin deprem risk durumu araştırılıyor. İşte, detaylar…

Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son olarak Buca ilçesinde deprem kaydedildi.

28 Mart / 23.51: İzmir, Buca (3.5)

Yaşanan deprem yerin 9 km altında kaydedildi.

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Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

30 MART SON DAKİKA DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

İZMİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

İzmir diri fay hattı bulundurmasının yanı sıra deprem tehlike haritasında 1. derece riskli iller arasında gösteriliyor:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt

Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir son depremler listesi

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

İzmir'deki en riskli semtler Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir. İzmir'deki projeyi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK'la birlikte yürütüyor.

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