SON DAKİKA | İzmir’de halası tarafından ezilen Eymen Kara’nın yeni görüntüleri çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Ağuztos 2020'de İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti. SON DAKİKA: EYMEN'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. HALA ZERRİN KARA KUCAĞINDA TAŞIDI Halanın, görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerde yer aldı. EYMEN KARA'YA KALP MASAJI YAPILMIŞTI... SON DAKİKA: EYMEN KARA'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ Türkiye'nin konuştuğu olayda Eymen ile halasının birlikte çektiği görüntüler de ortaya çıktı. Hala Zerrin Kara'nın Instagram hesabında yer alan paylaşımlarda; Eymen'in, halası ile birlikte çok eğlendiği ve oldukça neşeli bir çocuk olduğu görüldü. SON DAKİKA: İŞTE EYMEN KARA'NIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ Bu görüntüler bir kez daha yürekleri yaktı: Feci kazada ölen Eymen'in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video SERBEST BIRAKILMIŞTI Yeğenini ezerek ölümüne neden olan halanın hemşire olduğu öğrenilmiş, emniyetteki ifadesi de ortaya çıkmıştı. Halanın, kaza sonra emniyette verdiği ifadede, yeğeninin köpek istediğini, bunun üzerine para olmadığı için evden para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta yeğenin olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise minik çocuğun yerde yattığını gördüğü söylediğini öğrenilmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan hala serbest bırakılmıştı.