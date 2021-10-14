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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İzmir'de halası tarafından ezilen Eymen Kara'nın yeni görüntüleri çıktı!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:30

SON DAKİKA | İzmir'de halası tarafından ezilen Eymen Kara'nın yeni görüntüleri çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın kullandığı aracın altında kalarak can verdi. Talihsiz yavrunun yeni ortaya çıkan görüntüleri ise yürekleri deldi...

SON DAKİKA | İzmir’de halası tarafından ezilen Eymen Kara’nın yeni görüntüleri çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Ağuztos 2020'de İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti.

SON DAKİKA | İzmir’de halası tarafından ezilen Eymen Kara’nın yeni görüntüleri çıktı!

SON DAKİKA: EYMEN'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Eymen Kara, halasının kullandığı cipten inerken elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen hala ise gaza bastı. Küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.

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SON DAKİKA | İzmir’de halası tarafından ezilen Eymen Kara’nın yeni görüntüleri çıktı!

Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

SON DAKİKA | İzmir’de halası tarafından ezilen Eymen Kara’nın yeni görüntüleri çıktı!

HALA ZERRİN KARA KUCAĞINDA TAŞIDI

Görüntülerde, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden halanın, panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı.

Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA | İzmir’de halası tarafından ezilen Eymen Kara’nın yeni görüntüleri çıktı!

Halanın, görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerde yer aldı.

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