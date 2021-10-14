SON DAKİKA | İzmir’de halası tarafından ezilen Eymen Kara’nın yeni görüntüleri çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Ağuztos 2020'de İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti.